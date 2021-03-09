Akdeniz'de denge yeniden kuruluyor

Abdülfettah es-Sisi'nin 2013'te darbe yaparak iktidara gelmesiyle maslahatgüzar seviyesine inen Türkiye-Mısır ilişkilerinde son dönemde karşılıklı olumlu sinyaller geliyor. Mısır'ın Yunanistan ile yaptığı deniz sınırları anlaşmasında Türkiye'nin kıta sahanlığını göz önü alarak hassas davranmasının ardından Ankara'dan da en üst düzeyden isimler Mısır'la ilişkilerin düzelmesine yönelik olumlu mesajlar verdi ve Doğu Akdeniz'de Mısır'la anlaşma yapılabileceğini ifade etti. Son olarak Sisi'nin Mısır medyasına, Türk yetkililer ve Türkiye hakkında olumsuz ve saldırgan bütün yayınların sonlandırılması talimatı vermesinin, iki ülke ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini gösterdiği belirtiliyor.

İKİ ÜLKENİN DE BİRBİRİNE İHTİYACI VAR

Konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Türkiye ve Mısır'ın Orta Doğu ve İslam dünyasının iki önemli ülkesi olduğunu altını çizdi.

İki ülkenin de normalleşmeyi istediğine dikkat çeken Prof. Dr. Sambur, şunları kaydetti:

Sisi darbesinden sonra ilişkiler büyük krizler yaşadı. Bu krizlerin hala büyük ölçüde devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Doğu Akdeniz krizinden sonra Mısır, Yunanistan ile Rum kesimin yanında yer aldı. Türkiye'nin Libya politikasına karşı çıktı. Ancak bu krizlere rağmen Türkiye ve Mısır'ın ilişkilerde normalleşmesi gereği ortaya çıktı. Doğu Akdeniz genelinde yeni bir jeopolitik denge oluşuyor. Bu bölgenin önümüzdeki dönemde önemli bir enerji koridoru olma durumu da var. Bu denklemde Mısır'ın hem stratejik hem ekonomik hem de siyasi önemini artıyor. Mısır'la her konuda anlaşamasak da bazı konularda uzlaşabiliriz. Türkiye ve Mısır, Akdeniz'in iki önemli ülkesi. Her iki ülkenin de bir birbirine ihtiyacı var. İki ülke de son dönemde kriz yerine normalleşmeyi istiyor. Bu yönde de mesajlar veriliyor.

İLİŞKİLERİ CANLANDIRMA POLİTİKASI

Mısır buna karşılık Yunanistan tezinin aksine Türkiye'nin kıta sahanlığını kabul eden bir politika ortaya koydu. İki ülke arasında sorunlar var ama taraflar, birbirlerine karşı suçlayıcı sert bir dil kullanmaktan vazgeçti. Daha çok işbirliğine yönelik yumuşak mesajlar vermeye çalışıyorlar. Şu anda bu mesajlar iyimser olmamız için önemli veriler ancak iki ülke arasında derin ve çözülmeyi bekleyen sorunlar da var. Belki iki ülke büyük sorunları bir anda çözmek yerine zamana yayıp bir yandan da ilişkileri canlandırma yönünde bir politika izleyebilir. Türkiye, Mısır'la ilişkilerini normalleştirerek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Akdeniz'de kendisine karşı yeni ittifak girişimlerini ayrıca da engellemiş olacak. İyi ilişkiler kurulması, olumlu adımlar atılması iki ülkenin de yararına.

YUNANİSTAN PANİĞE KAPILDI

Türkiye'nin Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceğini açıklaması, Yunanistan'ı harekete geçirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aradı. Ayrıca Ankara'nın hamlesi sonrası paniğe kapılan Atina, Kahire'ye üst düzey bir ziyaret de düzenlendi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gitti.

SELÇUK BÖKE