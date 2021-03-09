Akkuyu NGS'de üçüncü reaktör müjdesi

Türkiye'nin 'ilk'lerinden olacak Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) yeni bir aşamaya geçiliyor. Üçüncü reaktörünün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video-konferans yöntemiyle katılacağı törenle yarın atılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2018'de ilk temeli atmıştık, ondan sonra sahada süratli çalışma başladı. Dört tane reaktör planladık. Birinci ünitede, reaktör kabı ve dört buhar üreticisi sahaya indi. İkinci ünitenin temeli tamamlandı. 'Kor tutucu' dediğimiz çekirdek tutucu kabın montajı da bitti. Üçüncü ünitenin lisansı alındı, yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Putin'in katıldığı törenle üçüncü reaktörün temelini atacağız. Sonra dördüncü reaktör gelecek. Hedef; ilk reaktörü 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak, sonra da birer yıl arayla bu üniteleri faaliyete geçirmek" dedi. Bakan Dönmez, "Dört reaktörün inşaatına başladığımızda, yani inşaatın en yoğun zamanında istihdam 16 bin kişiye ulaşacak. İşletme döneminde, fiilen santrali çalıştırmaya başladığımızda da 4 bin kişiyi istihdam edeceğiz" diye konuştu.

EĞİTİMLİLER İŞİN BAŞINDA

Yurt dışında nükleer eğitimi alan gençlerle ilgili de konuşan Bakan Dönmez, "Daha önce yurtdışına öğrenci göndermiştik, bunlardan 186'sı Moskova'daki eğitimlerini tamamlayıp mezun oldu, işbaşı yaptı. 60 öğrencinin de son yılları, onlar da mezun olup geldiğinde 246 mühendisimiz sahada çalışır hale gelecek. Ayrıca yüksek lisans eğitimi için gönderdiğimiz üniversite mezunları da var. Tamamı döndüğünde toplamda 468 Türk gencimiz nükleer mühendis olarak görev alacak" açıklamasını yaptı. Dönmez, "Lisans eğitimlerini Türkiye'de tamamlamış olanlar, sadece nükleer mühendislik olarak bakmasın; elektrik, makine, endüstri gibi değişik alanlarda çalışanlardan da nükleer alanda yüksek lisans yapmak üzere yurt dışına gönderdiğimiz öğrenci arkadaşlarımız var. Onlar da bizim duyurularımızı takip etsin. Anlaşmalı üniversitelerimize gönderiyoruz ya da kendileri üniversite seçiyorlar. Eğitimlerini biz yaptırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş