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Kayıp iki kardeşten acı haber: İçi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundular
İstanbul Çekmeköy'de, dün öğle saatlerinde kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cesetlerine ulaşıldı.
|09 Mart 2021 07:25
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Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, dün öğle saatlerinde kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarına başladı. Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini buldu.
Cesetlerin bulunmasının ardından, aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sürüyor.
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