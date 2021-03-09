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YÖK, öğretim üyesi alım ilanındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı

Yükseköğretim Kurulu, öğretim üyesi kadrolarında ilana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceğine yönelik düzenleme yaptı!
 09 Mart 2021 07:47
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YÖK, öğretim üyesi alım ilanındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı

Bilindiği üzere, öğretim üyesi kadrolarının özel şartları yükseköğretim kurumlarınca doğrudan bir adayı tarif eder şekilde yazılarak, başka kişilerin başvurmalarına imkan verilmiyordu. Oldukça şikayet konusu olan bu husus, yargıya taşındığı vakit ilanların iptaline sebebiyet verebiliyordu.

Geçtiğimiz günlerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesi açılış konuşmasında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ, akademik atamalarda şikayetlerin farkında olduklarını, bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapılacağını da ifade etmişti.

Bunun ilk sonucu olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından, 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"ne 3 üncü maddeye ek fıkra eklendi.

Buna göre, yükseköğretim kurumları tarafından Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarının özel şartlarında; adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacaktır. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecektir.

Son yıllarda artan kişiye özel ilanları engellemeye yönelik yapılan bu düzenlemeden başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ olmak üzere YÖK Üyelerini tebrik ediyor, üniversitelerin ilanlarında yönetmelik değişiklinde belirtilen hususlara uygun şekilde ilan vermelerini ümit ediyoruz.

Memurlar.Net - Özel

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