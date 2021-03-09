Tansu Çiller o iddiayı yalanladı

Bitlis Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, "Tansu Çiller döneminde AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için Cougar helikopterler alındı, asker kesinlikle karşıydı" iddiasında bulundu. Tansu Çiller o iddiayı Abdülkadir Selvi aracılığıyla reddetti. "Çiller'le zaman zaman konuşuyorum. Cougar helikopterlerin alınmasına ilişkin iddialar karşısında çok üzgün ve kızgın olduğuna tanık oldum" diyen Abdulkadir Selvi şunları yazdı:

TSK önerdiği için aldık...

Tansu Çiller söze, "Coguar helikopterlerin alındığı dönemi çok iyi hatırlıyorum" diye başladı. O dönem çok net bir şekilde anlattı. "Doğan Güreş Paşa, Genelkurmay Başkanı'ydı. Savunma sanayisinde geniş araştırmalar yapılır, askerler TSK'nın ihtiyaçlarına göre bize önerilerde bulunurdu. Coguar'ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü? O helikopterlerde askerlerimiz taşınacak, onlar benim evlatlarım. Evlatlarıma zarar verecek bir şeyi benim almam mümkün mü? Askerler önerdi, aldık. Onların önermediği bir şeyi almak bana zul gelir" dedi.

Kesinlikle reddederdim...

Suçlanan, dönemin başbakanıydı. İddia ise ciddiydi. TSK itiraz etmesine rağmen Cougar helikopterlerin alındığı iddiasını tekrar sordum. Dönemin başbakanı Tansu Çiller, "Altını çizerek söylüyorum. Kesin olarak ifade ediyorum. Benim önüme Cougar'ların alınmamasına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itirazı kesinlikle gelmedi. Gelseydi, en ufak bir şekilde tereddüt etmem, reddederdim" karşılığını verdi.

Asker neyi önerdiyse aldım

Çiller, "Asker talep etti. Ben onu yerine getirdim. Bana askerin önerdiği neyse yaptım. Terörle mücadele sadece içeride yapılmıyor. Dışarıda da yapılması gerekiyor. Asker içeride PKK ile mücadele ederken ben dış politikasını hazırladım. Hükümet olarak terörle mücadelenin dış politikasını iyi hazırlamanız gerekir. Ben bunu iyi yaptım. Bugün de terörle mücadele başarılı bir şekilde yürütüyor" diye konuştu.

Fransa tercihim olmadı

Dönemin başbakanı Çiller'e, "Gümrük Birliği'nde Fransa'nın desteğini sağlamak için TSK'nın itiraz etmesine rağmen Cougar helikopterleri aldınız mı?" diye bir kez daha sordum.

"Kesinlikle hayır. Hayır, katiyen benim bir Fransa tercihim olmadı" diye karşılık verdi. Çiller sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınacak olan helikopter işi teknik bir konuydu. Ben her zaman teknik konuları askere bıraktım. O dönemler istediğiniz her silahı alamadığınız dönemlerdi. Şimdi bile bazı silahlar alınamıyor. Askerler talepte bulununca ben siyaseten bu engelleri aşıp, askerin isteğini yerine getirdim. Terörle mücadele sadece içeride değil, dışarıda da veriliyordu. Ben başbakan olarak dışarıdaki şartları hazırladım. Ama bu tür teknik konuları askere bıraktım. Onlar seçtiler. Ben onların önerilerini elekten eler gibi eleyip, canı pahasına terörle mücadele eden askerin talebini yerine getirdim. Cougar'ları da asker istediği için aldım."