1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tansu Çiller o iddiayı yalanladı

BİTLİS'te Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından "Asker karıydı, Tansu Çiller AB'ye yaranmak için aldı" iddiası gündeme gelmişti. Çiller o iddiayı yalanlayıp, "Coguar'ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü? " dedi.
 09 Mart 2021 07:51
+Aa- Yazdır
Tansu Çiller o iddiayı yalanladı

Bitlis Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, "Tansu Çiller döneminde AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için Cougar helikopterler alındı, asker kesinlikle karşıydı" iddiasında bulundu. Tansu Çiller o iddiayı Abdülkadir Selvi aracılığıyla reddetti. "Çiller'le zaman zaman konuşuyorum. Cougar helikopterlerin alınmasına ilişkin iddialar karşısında çok üzgün ve kızgın olduğuna tanık oldum" diyen Abdulkadir Selvi şunları yazdı:

TSK önerdiği için aldık...

Tansu Çiller söze, "Coguar helikopterlerin alındığı dönemi çok iyi hatırlıyorum" diye başladı. O dönem çok net bir şekilde anlattı. "Doğan Güreş Paşa, Genelkurmay Başkanı'ydı. Savunma sanayisinde geniş araştırmalar yapılır, askerler TSK'nın ihtiyaçlarına göre bize önerilerde bulunurdu. Coguar'ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü? O helikopterlerde askerlerimiz taşınacak, onlar benim evlatlarım. Evlatlarıma zarar verecek bir şeyi benim almam mümkün mü? Askerler önerdi, aldık. Onların önermediği bir şeyi almak bana zul gelir" dedi.

Kesinlikle reddederdim...

Suçlanan, dönemin başbakanıydı. İddia ise ciddiydi. TSK itiraz etmesine rağmen Cougar helikopterlerin alındığı iddiasını tekrar sordum. Dönemin başbakanı Tansu Çiller, "Altını çizerek söylüyorum. Kesin olarak ifade ediyorum. Benim önüme Cougar'ların alınmamasına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itirazı kesinlikle gelmedi. Gelseydi, en ufak bir şekilde tereddüt etmem, reddederdim" karşılığını verdi.

Asker neyi önerdiyse aldım

Çiller, "Asker talep etti. Ben onu yerine getirdim. Bana askerin önerdiği neyse yaptım. Terörle mücadele sadece içeride yapılmıyor. Dışarıda da yapılması gerekiyor. Asker içeride PKK ile mücadele ederken ben dış politikasını hazırladım. Hükümet olarak terörle mücadelenin dış politikasını iyi hazırlamanız gerekir. Ben bunu iyi yaptım. Bugün de terörle mücadele başarılı bir şekilde yürütüyor" diye konuştu.

Fransa tercihim olmadı

Dönemin başbakanı Çiller'e, "Gümrük Birliği'nde Fransa'nın desteğini sağlamak için TSK'nın itiraz etmesine rağmen Cougar helikopterleri aldınız mı?" diye bir kez daha sordum.

"Kesinlikle hayır. Hayır, katiyen benim bir Fransa tercihim olmadı" diye karşılık verdi. Çiller sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınacak olan helikopter işi teknik bir konuydu. Ben her zaman teknik konuları askere bıraktım. O dönemler istediğiniz her silahı alamadığınız dönemlerdi. Şimdi bile bazı silahlar alınamıyor. Askerler talepte bulununca ben siyaseten bu engelleri aşıp, askerin isteğini yerine getirdim. Terörle mücadele sadece içeride değil, dışarıda da veriliyordu. Ben başbakan olarak dışarıdaki şartları hazırladım. Ama bu tür teknik konuları askere bıraktım. Onlar seçtiler. Ben onların önerilerini elekten eler gibi eleyip, canı pahasına terörle mücadele eden askerin talebini yerine getirdim. Cougar'ları da asker istediği için aldım."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski Saadet Partili Cihangir İslam CHP yolunda
09 Mart 2021 07:58		 Vergi gelirleri için yeni torba yasa geliyor
09 Mart 2021 07:30
İşverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
09 Mart 2021 02:57		 Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap
09 Mart 2021 01:22
9 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
09 Mart 2021 00:00		 Vali açıkladı: İlçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor
08 Mart 2021 23:48
Cihangir İslam CHP'ye katılıyor
08 Mart 2021 23:32		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
08 Mart 2021 23:27
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti
08 Mart 2021 23:13		 MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi
08 Mart 2021 23:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Devlet bütün imkanlarını seferber etti: İki dağcı donmaktan son anda kurtuldu08:21 - ABD'de aşı olan maske takmayacak08:18 - ABD, Yunanistan'a 59 saldırı helikopteri ile 350 tank hibe ediyor08:14 - 'Anadolu Farm' davasında önemli gelişme: Tahliye edildi08:07 - AYM, Nükleer Düzenleme Kurumu KHK'sının bir çok hükmünü iptal etti08:05 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
08:01 - Köpeğe ilaç yazmayan aile hekimlerine soruşturma07:58 - Eski Saadet Partili Cihangir İslam CHP yolunda07:51 - Tansu Çiller o iddiayı yalanladı07:47 - YÖK, öğretim üyesi alım ilanındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı07:30 - Vergi gelirleri için yeni torba yasa geliyor07:25 - Kayıp iki kardeşten acı haber: İçi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundular
07:17 - Akkuyu NGS'de üçüncü reaktör müjdesi06:50 - Akdeniz'de denge yeniden kuruluyor06:40 - Yeniden kapanma perişan eder: Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor06:30 - Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı06:15 - PKK'yı anneler bitirecek
02:57 - İşverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü değişti
Yeniden kapanma perişan eder: Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor
Şubeye gitmeden hemen başvurun!
Vergi gelirleri için yeni torba yasa geliyor
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde değişiklik
Tercihli emekli aylığı hangi halde mümkün?
Bakanlık Müşavirinin Mühendis olarak atanmasına mahkemeden onay
Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde değişiklik
Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap
YÖK, öğretim üyesi alım ilanındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gıcıklık yapmak 1
8 mart dünya kadınlar günü 6
motivasyon 1
kopil 1
bile 1
kulun 1
oy zarfına para koymak 1
afgan tazısı 1
supporters 3
sinirden gülmek 1
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam