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Eski Saadet Partili Cihangir İslam CHP yolunda

Meclis'teki sandalye sayısını artırmak için harekete geçen CHP, Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam'ı partisine katmaya hazırlanıyor.
 09 Mart 2021 07:58
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Eski Saadet Partili Cihangir İslam CHP yolunda

Haberturk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre: Görüş ayrılıkları nedeniyle Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçeceği iddia edildi.

2018 genel seçimlerinde CHP'nin Saadet Partisi için ayrılan kontenjanından milletvekili seçilen Cihangir İslam, bir süre Saadet Partisi milletvekili olarak devam etti, görüş ayrılıkları nedeniyle Saadet Partisinden ayrılan İslam bir süredir bağımsız milletvekili olarak siyasi hayatını devam ettiriyordu.

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