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Köpeğe ilaç yazmayan aile hekimlerine soruşturma

İstanbul Bayrampaşa'daki Cevatpaşa Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Aynur E., "Köpeğimin tedavisi için lazım" dediği, halüsinasyonlara neden olan ve reçetesiz satılmayan ilacı SGK üzerinden yazmayan doktorları şikayet etti. Doktorlar hakkında soruşturma açıldı
 09 Mart 2021 08:01
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Köpeğe ilaç yazmayan aile hekimlerine soruşturma

Hürriyet'ten Ayşe Kadıoğlu'nun haberine göre: İstanbul Bayrampaşa'da, Cevatpaşa Aile Sağlığı Merkezine giden Aynur E., "Köpeğimin tedavisi için lazım" dediği, araç tutmalarına karşı kullanılan, yüksek dozlarda delirium ve halüsinasyonlara neden olan, reçetesiz satılmayan ilacı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yazdırmak istedi. Aile hekimi Dr. Faruk Çolakoğlu'na ilacı veterinerin önerdiğini ancak reçeteli olduğu için alamadığını söyledi. Dr. Çolakoğlu da "Sizin üzerinizden köpeğe ilaç yazamayız" diyerek Aynur F.'nin dışarı çıkmasını istedi. Aynur F., sonraki günlerde aynı sağlık merkezindeki diğer doktorlardan da ilacı yazmasını talep etti. Tüm doktorlardan olumsuz cevap alan Aynur F., Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayette bulundu. Dr. Faruk Çolakoğlu ve başka bir doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

'KÖTÜYE KULLANILABİLİR'

Dr. Faruk Çolakoğlu olayla ilgili şöyle konuştu: "Yaşanan olay çok trajikomik, Levent Kırca skeçleri gibi. Ben 'İlacı yazamayız' dedim ve kendisinin başka bir şikayeti yoksa, odadan çıkmasını istedim. Hanımefendinin istediği ilaç kontrole tabi bir ilaç, kötüye kullanımı mümkün olan bir ilaç. Ki devlet de bunu bildiği için kontrole tabi ilaçlar listesine koydu. Normal hastalara yazarken bile gerçekten ihtiyacı var mı diye düşünürken, köpeğe o ilacı yazmak suç olurdu. Bir de bu ilacı yazmak SGK'yı dolandırmaya girer, sonuçta ihtiyaç dışında ve amacı dışında yazılmış bir ilaç olur."

Aynur F. ile davalık olan aile hekimi Muhammet Şahin de daha önce bu kişi hakkında 'Beyaz Kod' verdiğini aktararak "Sağlık merkezimizde aşı yok, hanımefendi dedim. 'Neden aşı yapmıyorsunuz' diye buraya gelerek olay çıkarttı. Bizlere hakaretler etti. 'Siz padişah gibisiniz, terbiyesizler' gibi sözlerinden dolayı davalık olduk" dedi.

SORULAN O SORU

Yazılı ifadeleri alınan doktorlara, müdürlük tarafından şusoru y öneltildi: "Köpeğine D..... yazdırmak istediğinde sizin 'Veteriner değiliz' dediğiniz ve Aynur F.'ye elinizle çık dediğiniz iddiası hakkında söyleyecekleriniz nelerdir?"
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