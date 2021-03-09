AYM, Nükleer Düzenleme Kurumu KHK'sının bir çok hükmünü iptal etti
Anayasa Mahkemesi, Nükleer Düzenleme Kurumunun teşkilat ve görevlerine dair Kanun Hükmünde Kararnamenin bir çok hükmünü, yetki kanunu kapsamına girmediği gerekçesiyle iptal etti.
|09 Mart 2021 08:07
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine, 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun teşkilat ve görevlerine dair Kanun Hükmünde Kararnamenin bir çok maddesini, 6771 sayılı yetki Kanunu kapsamına girmediği gerekçesiyle iptal etti.
Mahkeme iptal kararı verirken, yeni bir düzenleme yapılabilmesi için, iptal kararının 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Kararlar 7'ye karşı 8 oyla alındı
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