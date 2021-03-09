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Bir ay içinde faizsiz evde tasfiye süreci başlayabilir

Faizsiz ev sistemindeki 35 şirketin büyük bölümü yeni yasa ile gelen 100 milyon liralık sermaye şartına uyamıyor.
 09 Mart 2021 08:25
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Bir ay içinde faizsiz evde tasfiye süreci başlayabilir

Faizsiz ev sistemi ile ilgili yasa sonunda çıktı. Yasada 100 milyon lira sermaye şartı getirilirken, piyasadaki 35'e yakın şirketin önemli bölümü bu şarta uymuyor. Ödenmiş sermayesi 12 bin 500 TL olan şirket dahi yıllardır bu sistemde para topluyor.

Çıkan yasada şirketlere 1 ay süre tanındı, şirketler BDDK'ya başvurarak yasanın getirdiği şartlara nasıl uyum sağlayacağının planını sunacak ya da tasfiyesini isteyecek.

Sektörde faaliyet gösteren, 35 şirketin 19 tanesinin 1 milyon TL ve üzerinde ödenmiş sermayesi var. Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan verilere göre sadece bir şirketin ödenmiş 300 milyon TL sermayesi bulunuyor
Memurlar.Net
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