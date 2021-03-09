Eski eşini geçen yıl da bıçaklamış

6 Mart'ta E.M.'yi sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme- tokat döven İbrahim Zarap'ın, olay sırasında 185 promil alkollü olduğu belirlendi. Poliste, uyuşturucu kullanmak ve satmaktan çok sayıda kaydı bulunan zanlının babasına ait aracı çaldığı için de hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Eski eşi tarafından feci şekilde dövülen E.M. ise, olay anına ilişkin verdiği ifadesinde şunları söyledi: "İbrahim Zarap ile 2.5 yıl önce ayrıldık. Kendisi daha önce de beni darbetmişti. Bununla ilgili de şikayetçi olmuştum. Çocuğu almak için telefonlaştık. Sonra buluşma yerine gittim. 10 metre kala çocuğu göndermesini söyledim ancak İbrahim de 'gel al' dedi. Ben de gönder alkollüsün dedim. Koşarak yanıma geldi ve yumruk attı. Yere başımı çarparak düştüm. Yerde emeklediğim sırada da benim karnıma ve vücuduma tekme atmaya başladı. Kafamı yere vurdu."

'Yüzüme vurdu'

Ameliyatlı olduğu bölgeyi bildiği halde, Zarap'ın bu noktaya defalarca tekme vurduğunu belirten E.M.'nin, "Ağzımdan yüzümden gelen kan nedeniyle göremez hale geldim. Yüzüme de vurmaya devam etti. Sonrasında bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Eşime tehdit ve hakarette bulunmadım. Karşı koymadım. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Vatandaşlar kurtardı

Öte yandan E.M.'yi darbeden İbrahim Zarap'a çevredeki vatandaşların tepki gösterip, darbettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşlar Zarap'ı darbederek genç kadını kurtarıyor.

'En ağır cezayı alsın'

E.M.'nin annesi Dursune M., yaşananlara şahit olan 5 yaşındaki torununun babasını görmek istemediğini söyledi. Dursune M., "Torunum babamı görürsem taş atarım, artık onu görmek istemiyorum diyor" dedi. Hastanede tedavisi devam eden kızı E.M.'nin yanından bir an olsun ayrılmayan anne, eskiden torununun babasına çok düşkün olduğunu belirterek, "Zaten sadece çocuğu görmek istediği zaman bir araya geliyorlardı" dedi. Saldırgan Zarap tutuklandığı için mutlu olduklarını ifade eden Dursune M., "En ağır cezayı alsın, bu zamana kadar bize çok çektirdi. Sosyal medyada yer alan görüntülerin sadece birazını izleyebildim. Torunumun videodaki o sesinden dolayı uyuyamıyorum, uyusam bile onun sesiyle uyanıyorum" ifadelerini kullandı.