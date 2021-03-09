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Kısıtlamayı ihlal edip, işlem yapan bekçiye kafa attı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden H.Y.D., kendisine işlem yapan mahalle bekçisine kafa atıp, kaçtı. Yakalanan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.
 09 Mart 2021 09:50
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Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle bekçileri, bir otomobili durdurarak sürücüden, kısıtlamadan muaf olduğuna dair belge istedi.

Ancak herhangi bir belgesi bulunmayan H.Y.D., kendisine yasal işlem yapan bekçiye kafa atıp, tekmeler savurdu.

Saldırgan ardından aracına binip kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracı Adalet Mahallesi Selman Özay Sokak'ta park halinde buldu.

Aracı bırakarak kaçan H.Y.D., yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık raporu alınmak için hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sanki biz teröristiz." dedi.

H.Y.D. hakkında, 'Görevli memura mukavemet' suçundan yasal işlem başlatıldı.
DHA
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