AK Parti'de gündem dokunulmazlıklar
|09 Mart 2021 08:35
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: MYK toplantısında, AK Parti grubunun HDP'lilerin dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yaptığı çalışma Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Böylece AK Parti grubunun, fezlekelerin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gündemine alınması konusundaki tutumu netleşmiş olacak.
Meclis'te HDP'li 56 vekil hakkında hazır bulunan 955 fezlekeye konu olan terörle bağlantılı suçlar arasında "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma", "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" gibi başlıklar yer alıyor. Bu başlıklar arasında bulunan bazı suçlardan ise bazı CHP'li vekillerin hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fezlekesinin bulunduğu biliniyor. Bu nedenle AK Parti'nin çalışmasında hangi suçların kapsama alınacağı konusu MYK'dan sonra netleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Mart'ta Bahçeli'ye sürpriz ziyaretinde gündeme gelen dokunulmazlık fezlekelerinin kapsamına Bahçeli'nin de görüşü doğrultusunda CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dosyasının da eklenebileceği ifade ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cihangir İslam CHP yolunda
09 Mart 2021 07:58
|Tansu Çiller o iddiayı yalanladı
09 Mart 2021 07:51
|Vergi gelirleri için yeni torba yasa geliyor
09 Mart 2021 07:30
|İşverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
09 Mart 2021 02:57
|Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap
09 Mart 2021 01:22
|9 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
09 Mart 2021 00:00
|Vali açıkladı: İlçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor
08 Mart 2021 23:48
|Cihangir İslam CHP'ye katılıyor
08 Mart 2021 23:32
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
08 Mart 2021 23:27
|Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti
08 Mart 2021 23:13