AK Parti'de gündem dokunulmazlıklar

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: MYK toplantısında, AK Parti grubunun HDP'lilerin dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yaptığı çalışma Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Böylece AK Parti grubunun, fezlekelerin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gündemine alınması konusundaki tutumu netleşmiş olacak.

Meclis'te HDP'li 56 vekil hakkında hazır bulunan 955 fezlekeye konu olan terörle bağlantılı suçlar arasında "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma", "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" gibi başlıklar yer alıyor. Bu başlıklar arasında bulunan bazı suçlardan ise bazı CHP'li vekillerin hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fezlekesinin bulunduğu biliniyor. Bu nedenle AK Parti'nin çalışmasında hangi suçların kapsama alınacağı konusu MYK'dan sonra netleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Mart'ta Bahçeli'ye sürpriz ziyaretinde gündeme gelen dokunulmazlık fezlekelerinin kapsamına Bahçeli'nin de görüşü doğrultusunda CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dosyasının da eklenebileceği ifade ediliyor.