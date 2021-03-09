1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'de gündem dokunulmazlıklar

Bugün gerçekleştirilecek AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündemi HDP'lilerin Meclis gündemine getirilecek dokunulmazlık fezlekeleri olacak.
 09 Mart 2021 08:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: MYK toplantısında, AK Parti grubunun HDP'lilerin dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yaptığı çalışma Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Böylece AK Parti grubunun, fezlekelerin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gündemine alınması konusundaki tutumu netleşmiş olacak.

Meclis'te HDP'li 56 vekil hakkında hazır bulunan 955 fezlekeye konu olan terörle bağlantılı suçlar arasında "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma", "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" gibi başlıklar yer alıyor. Bu başlıklar arasında bulunan bazı suçlardan ise bazı CHP'li vekillerin hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fezlekesinin bulunduğu biliniyor. Bu nedenle AK Parti'nin çalışmasında hangi suçların kapsama alınacağı konusu MYK'dan sonra netleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Mart'ta Bahçeli'ye sürpriz ziyaretinde gündeme gelen dokunulmazlık fezlekelerinin kapsamına Bahçeli'nin de görüşü doğrultusunda CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dosyasının da eklenebileceği ifade ediliyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cihangir İslam CHP yolunda
09 Mart 2021 07:58		 Tansu Çiller o iddiayı yalanladı
09 Mart 2021 07:51
Vergi gelirleri için yeni torba yasa geliyor
09 Mart 2021 07:30		 İşverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
09 Mart 2021 02:57
Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap
09 Mart 2021 01:22		 9 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
09 Mart 2021 00:00
Vali açıkladı: İlçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor
08 Mart 2021 23:48		 Cihangir İslam CHP'ye katılıyor
08 Mart 2021 23:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
08 Mart 2021 23:27		 Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti
08 Mart 2021 23:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor10:33 - Altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor10:31 - Arkadaşının yolladığı 'EBA' mesajına tıkladı, 4 bin lirasına mal oldu10:20 - Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı10:19 - Adana'da komşu kavgası sırasında eşinin kazara vurduğu kadın öldü10:17 - 18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi
10:16 - Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı10:15 - Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yatırılacak10:11 - İnternetten satın aldığı fırın yerine oyuncağını gönderdiler10:03 - Ankara'da terör örgütü PKK operasyonu: 3 gözaltı10:03 - Borsa güne yükselişle başladı10:01 - Memuriyete girmeden önce üst öğrenim biterse intibak nasıl yapılır!
09:50 - Kısıtlamayı ihlal edip, işlem yapan bekçiye kafa attı09:46 - Kontrollü normalleşmede yeme-içmeye koştuk!09:45 - Kestiği ağacın parçaları başına düştü, hayatını kaybetti09:44 - Polisten kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalına saklanırken yakalandı09:37 - Altında gözler ABD'deki Temsilciler Meclisi'nde
09:36 - Darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'
Yeniden kapanma perişan eder: Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor
'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü değişti
Anadolujet'ten yüzde 30 indirimli uçak bileti
Köpeğe ilaç yazmayan aile hekimlerine soruşturma
Vergi gelirleri için yeni torba yasa geliyor
Altay tankının motoru için anlaşma sağlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
motivasyon 1
Alektorophobia 2
Okul hayatında yaşanan travmalar 1
erişte 2
indis 1
portmanto 3
Lityum iyon pilleri 1
de bağlacı 2
samsun'da kadına şiddet 6
rüzgar gülü 2
SON İLANLAR
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam