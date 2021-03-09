Vergi ödemek için sanal hücum var!
|09 Mart 2021 08:38
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Yeminli Mali Müşavir Erhan Çağşırlı, bu dönemde gelişen alışkanlıkla sanal alternatif üzerinden vergi ödemeye ilginin arttığını söyledi. Çağşırlı, 2020 yılı gelirleri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları ayrı veya birlikte elde eden mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerine kağıt ortamında beyanname verebilecekleri gibi Gelir İdaresi Hazır Beyan Sistemi'ne (https://hazirbeyan.gib.gov.tr/) e-devlet şifreleri ile girerek beyannamelerini kendilerinin de online onaylayabileceklerini kaydetti.
2 eşit taksitte
Çağşırlı, "Gelir vergisi beyannamesinin verilmesi sonucunda sistem tarafından üzerinde ödenecek vergiye ait bilgilerin gösterildiği Gelir Vergisi Tahakkuku ile mükellefler ödeme yapılabilecektir. İlgili tahakkuk ödenecek vergi toplamının tamamını göstermekte olmakla birlikte ödemesi, 31 Mart ve 31 Temmuz tarihleri son ödeme günü olacak şekilde 2 eşit taksitte ödenebilecek" dedi.
En çok kullanılan yöntemler neler?
Erhan Çağşırlı, gelir vergisinin ödenmesi ile ilgili en çok kullanılan yöntemler hakkında şu bilgileri verdi:
"Öncelikle belirtmeliyiz ki bankaların kredi kartlarına taksit yapması uygulaması bankaların kendi promosyonu olup Gelir İdaresi'nin böyle bir uygulaması yok. www.gib.gov.tr adresinde 'Borç Sorgulama ve Ödeme' adımından 20 haneli tahakkuk numarası ve borçlu bilgileri girilerek tüm bankaların kredi kartları ile ödeme yapılabilir.
E-devlet şifresi ile girilebilen Gelir İdaresi'nin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması olan https://ivd.gib.gov.tr/ sitesine giriş yaptıktan sonra ilgili borç seçilmek suretiyle tüm banka kredi kartları ile ödeme yapılabilir.
Hazır beyan sisteminde mükelleflerin beyannamelerini onaylamaları sonucunda sistem kredi kartı ile ödeme seçeneği sunuyor. Kamu bankaları internet şubeleri aracılığıyla vergi ödeme seçeneği yardımı ile 20 haneli tahakkuk numarası ya da borç bilgileri girilmek suretiyle online ödenebilir."
Veznede kart yok
Vergi dairesi veznesinden nakit ödeme yapıldığını ancak vergi dairelerinde fiilen kredi kartlı tahsilatın mümkün olmadığını belirten Çağşırlı, "Vergi dairelerine ait banka hesap numaralarına açıklamaya borçlu ve borç bilgileri yazılmak suretiyle ile vergi ödeme yöntemi de özellikle özel bankaların vergi ödeme yetkileri alınması sonrasında rağbet gören yöntemler arasında" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anadolujet'ten yüzde 30 indirimli uçak bileti
09 Mart 2021 08:44
|Çalışan kadının zor tercihi!
09 Mart 2021 08:15
|Akkuyu NGS'de üçüncü reaktör müjdesi
09 Mart 2021 07:17
|Şubat ayında en fazla mevduat faizi kazandırdı
08 Mart 2021 23:03
|Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı
08 Mart 2021 20:04
|Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
08 Mart 2021 11:52
|Ulaştırma Bakanı'ndan 'denizcilikte kadın istihdamının artırılması' hedefi
08 Mart 2021 11:36
|2022'de ilk altın çıkarılacak Mollakara köyünde büyük sevinç
07 Mart 2021 21:21
|THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
07 Mart 2021 18:36
|Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı
07 Mart 2021 16:12