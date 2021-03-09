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Vergi ödemek için sanal hücum var!

'Vergi ayı' olarak bilinen martta pandemi döneminde gelişen alışkanlıkla online vergi ödemeleri de artış gösterdi. Bilindiği gibi, 2020 yılı gelirlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar için mart ayı beyanname verme dönemi.
 09 Mart 2021 08:38
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Vergi ödemek için sanal hücum var!

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Yeminli Mali Müşavir Erhan Çağşırlı, bu dönemde gelişen alışkanlıkla sanal alternatif üzerinden vergi ödemeye ilginin arttığını söyledi. Çağşırlı, 2020 yılı gelirleri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları ayrı veya birlikte elde eden mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerine kağıt ortamında beyanname verebilecekleri gibi Gelir İdaresi Hazır Beyan Sistemi'ne (https://hazirbeyan.gib.gov.tr/) e-devlet şifreleri ile girerek beyannamelerini kendilerinin de online onaylayabileceklerini kaydetti.

2 eşit taksitte

Çağşırlı, "Gelir vergisi beyannamesinin verilmesi sonucunda sistem tarafından üzerinde ödenecek vergiye ait bilgilerin gösterildiği Gelir Vergisi Tahakkuku ile mükellefler ödeme yapılabilecektir. İlgili tahakkuk ödenecek vergi toplamının tamamını göstermekte olmakla birlikte ödemesi, 31 Mart ve 31 Temmuz tarihleri son ödeme günü olacak şekilde 2 eşit taksitte ödenebilecek" dedi.

En çok kullanılan yöntemler neler?

Erhan Çağşırlı, gelir vergisinin ödenmesi ile ilgili en çok kullanılan yöntemler hakkında şu bilgileri verdi:

"Öncelikle belirtmeliyiz ki bankaların kredi kartlarına taksit yapması uygulaması bankaların kendi promosyonu olup Gelir İdaresi'nin böyle bir uygulaması yok. www.gib.gov.tr adresinde 'Borç Sorgulama ve Ödeme' adımından 20 haneli tahakkuk numarası ve borçlu bilgileri girilerek tüm bankaların kredi kartları ile ödeme yapılabilir.

E-devlet şifresi ile girilebilen Gelir İdaresi'nin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması olan https://ivd.gib.gov.tr/ sitesine giriş yaptıktan sonra ilgili borç seçilmek suretiyle tüm banka kredi kartları ile ödeme yapılabilir.

Hazır beyan sisteminde mükelleflerin beyannamelerini onaylamaları sonucunda sistem kredi kartı ile ödeme seçeneği sunuyor. Kamu bankaları internet şubeleri aracılığıyla vergi ödeme seçeneği yardımı ile 20 haneli tahakkuk numarası ya da borç bilgileri girilmek suretiyle online ödenebilir."

Veznede kart yok

Vergi dairesi veznesinden nakit ödeme yapıldığını ancak vergi dairelerinde fiilen kredi kartlı tahsilatın mümkün olmadığını belirten Çağşırlı, "Vergi dairelerine ait banka hesap numaralarına açıklamaya borçlu ve borç bilgileri yazılmak suretiyle ile vergi ödeme yöntemi de özellikle özel bankaların vergi ödeme yetkileri alınması sonrasında rağbet gören yöntemler arasında" dedi.

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