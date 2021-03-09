Akdeniz'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Akdeniz'de 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
|09 Mart 2021 08:39
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 07:30'da Girit açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
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