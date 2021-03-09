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'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar

Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, radara yakalanmamak için dikiz aynasına CD-DVD asan, plakayı saç spreyiyle boyayan ve radar aracını görünce frene basan sürücüleri uyararak, "Bunların hiçbiri işe yaramıyor. Radar sinyalini şaşırtmak mümkün değil" dedi.
 09 Mart 2021 08:47
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'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli hem gezici hem de sabit uygulama yapan radar ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca hız limitini aşan sürücüleri tespit ediyor. Tam donanımlı araçlarda görev yapan bu ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, hatalı şerit değiştirenler gibi çok sayıda kural ihlali yapanları da radar aracındaki yüksek çözünürlüklü kamerayla anında tespit ediyor.

'RADAR SİNYALİNİ ŞAŞIRTMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Hız limitlerini aşan bazı sürücüler ise radar cezası yememek için türlü hile yöntemlerine başvuruyor. Bazıları dikiz aynasına, radar sinyallerini geri yansıttığını düşünerek boş CD, DVD asarken, bazıları ise plakanın okunmasını önlemek için plakaya saç spreyi sıkıyor. Bazı sürücüler ise radar aracını görünce frene basarak hız limitlerine düşüyor. Tüm bu yöntemlerle ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, "Bu yöntemlerin faydası yok. Vatandaş arasında yayılan doğru bilinen yanlışlardır. Radar cihazından yalnızca hız limitlerine uyarak korunabilirsiniz. Onun dışındaki tüm yöntemler gerçekten uzaktır. Sürücüler aracı görünce frene basıyor ancak radar cihazı kilometrelerce öteden zaten o aracın hızını tespit etmiş oluyor. Radar sinyalini şaşırtmak mümkün değil" dedi.

'GÖRÜNCE İSTEM DIŞI FRENE BASIYORUZ'

Öte yandan, radar aracını görünce bazı sürücüler istem dışı frene basarak yavaşladığını söyledi. Hız limitine uyduğunu belirten motosiklet sürücüsü Osman Nalbantoğlu, kendisine hiç radar cezası yazılmadığını belirtti.

Genel olarak hız sınırına uyduğunu belirten Mustafa Çoban, "Radar aracını görünce frene basıyoruz. Psikolojik sanırım. Karşıda bazen park halindeki aracı görünce de radar aracı sanıp frene basıyorum" dedi.

Radar aracını görünce sakince yavaşladığını, ancak uyarı levhasını gördüğü için zaten hız limitlerine uyduğunu belirten Bekir Genç, uyarı levhalarını takip ettiği için panik yapmadığını, radar sinyallerini şaşırtmak için uygulanan yöntemlere de inanmadığını söyledi.

Bir başka sürücü Serpil Şanlı ise, "Radar aracını görünce ister istemez frene basıyorum. Bu sanırım psikolojik bir durum. Hız limitlerine de uyarım" ifadelerini kullandı.

Radar uygulamasında radara yakalandığını düşünen sürücü Melike Yıldırım da, "Refleks olarak radar aracı görünce frene basıyorum. Radar cezam hiç yok" diye konuştu.
DHA
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