Sınıfta 1.5 metre bahçede dip dibe

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ortaöğretim kurumlarında yüz yüze sınavlar dün başladı. Haftalardır öğrenciler, hem virüs kapma endişesiyle okula gitmek istemiyor hem de online gördükleri derslerin yüz yüze yapılmasına tepki gösteriyorlardı. Sosyal medya üzerinden kampanyalar düzenleyen öğrenciler sınavların iptal edilmesini istiyorlardı. Ancak ertelemeye gitmeyen MEB, dün itibariyle 5 milyon 630 bin 652 lise öğrencisi için yüz yüze sınavları yapmaya başladı.

'KEŞKE GELMESEYDİM'

İstanbul'da da yaklaşık 1 milyon öğrenci dün itibariyle yüz yüze sınavlara girmeye başladı. Sınavları yerinde gözlemleyerek öğrencilerle görüştük. Sınav esnasında sosyal mesafe kurallarına uyulsa da okul önlerinde veli ve öğrencilerin yoğunluğu göze çarpıyordu. Bahçede ve koridorlarda sosyal mesafeye uyan yoktu. Bazı öğrenciler maskelerini çıkarırken uzun süredir görüşemeyen öğrencilerin birbirine sarıldığı da görüldü. Konuştuğumuz öğrencilerin büyük çoğunluğu sınavların iptal edilmesini beklediklerini söylediler. Vaka sayıları artarken yüz yüze sınava tepki gösteren öğrencilerin görüşleri şöyle:

Mehmet Yavuz: Okul kalabalıktı. Tedirgin olduk. Sınavlarda söylenen konulardan sorumluyduk. Sosyal medyada çok kampanya yapıldı ama hocaların da not vermesi gerekiyordu.

Cemre Çavgır: İptal olacak diye bekledim. O yüzden çok çalışmadım. Arkadaşlarımı özlemiştim ama şu an bu kalabalığı görünce gelmeseydim keşke dedim. Ayrıca annem hasta onlara virüs bulaştırmak istemiyorum. Online eğitimin sınavı da online olmalıydı.

Baran Mert Işık: Ben sınavların gerekli olmadığını düşünüyorum. Riski artırıyor çünkü. En azından online olabilirdi. İptal edilir diye düşünüyordum ama pek kulak vermediler. Ben kampanyaları destekliyordum.

'METROBÜS ÇOK KALABALIKTI'

Kemal Altunkamış: Sınavların iptal edilmesini beklemiyordum. Sınav gerekli ama vakaların düşmesi beklenebilirdi. Şu an okul çok kalabalık. Metro, metrobüsler de çok kalabalıktı.

Leyla Nisa Şam: Uzun süre sonra ilk defa okula geldim. Sosyal mesafeye kısmen uyuldu. Sınıflarda dezenfektan vardı, pencereler açıktı ama öğrenciler pek kurallara uymadı. İptal edilmesini bekliyordum ama bir yandan da kurtulduk iyi oldu.

Ege Orakçı: Mutasyonlu virüs varken yapılması doğru değildi. Bence bu kadar kişi bir araya getirerek öğrenciler riske atılmamalıydı. Hocalar önlem aldı ama bu kadar kişi bir araya gelmemeliydi.

Melih Karaman: Sınavda oturma düzenine sosyal mesafeye önem verildi. Ama sınavdan sonra herkes iç içeydi. Bence İstanbul'da yapılmamalıydı. Mecburen geldik.

Nisanur İşçi: Online gördüğümüz eğitimin yüz yüze sınavını olduk. Bu saçma. Çünkü online eğitimdeki verime göre daha zor sorulmuş. Ayrıca koridorlarda ve bahçede yoğunluk oldu.

Özgenur Gürbüz: Sınavlar 1 Kasım'a kadar işlenecek konulardan denmişti ama bazı derslerde konular daha fazlaydı. İtiraz da edemedik. Virüs bu haldeyken sınavlar olmamalıydı. Son güne kadar iptal olmasını bekledim. Bir sınav için hayatımız tehlikeye atılmamalıydı.

FARKLI İLLERDEN GELDİLER

MEB'in aldığı karara göre velilerin, okul yönetimine başvurması halinde, öğrenciler sınav tarihinde bulundukları illerde sınavlara katılabiliyorlar. Normalde Gaziantep'te okuyan Muhammed Ali Alan, İstanbul'da giren öğrencilerdendi. Uzun bir aradan sonra okula geldiği için heyecanlı olduğunu belirten Alan, "Bir yıldır doğru düzgün okula gitmiyordum. Gaziantep Lisesi'nde okuyordum. Şu an İstanbul'da yaşadığım için burada sınava girdim. Sosyal mesafeyi koruduk. Sınav da kolaydı" dedi.

'ÖĞRETMENLER AŞI OLMALIYDI'

Aynı gün birçok sınava girdiklerini belirten öğretmenler ise aşı yapılmadan okulların açılmasını doğru bulmadıklarını söylediler. Öğrencileri sınav esnasında kontrol edebildiklerini ancak bahçe ve ulaşımları sırasında sorunlar yaşandığını aktaran bir öğretmen, "Sınavda bir şekilde öğrencileri sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıyoruz. Ancak bahçe ve koridorda bunu başarmak zor. Ayrıca henüz aşı olmadık. Tüm öğretmenler aşılandıktan sonra okulların açılması daha doğru olurdu" diye konuştu.