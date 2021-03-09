Koronavirüste yeni risk grubu keşfedildi
|09 Mart 2021 09:11
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Koronavirüste her gün hem iyi hem de kötü gelişmelere dair haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan Kovid-19 aşı sayısı 10 milyonu geçti. Ayrıca Türk doktor Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yüksel Peker liderliğinde yapılan çalışmanın sonucu dünyaca ünlü dergide yayımlandı ve buna göre koroanvirüsü ağır geçiren bir grup daha keşfedildi.
14 OCAK'TA BAŞLADI VE HIZLA İLERLİYOR
Koronavirüs salgınına karşı 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmaları, yurt genelinde hızla devam ediyor. Aşılama çalışmalarına ilişkin veriler ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinden anlık olarak paylaşılıyor.
İSTANBUL'DA AŞILAMA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ
Son dakika bilgisine göre, dün saat 12.30 itibarıyla 7 milyon 579 bin 970'i ilk doz, 2 milyon 451 bin 921'i ise ikinci doz olmak üzere toplam yapılan aşı sayısı 10 milyon 31 bin 891'e ulaştı. İstanbul'da yapılan toplam aşı sayısı 1 milyon 592 bin 157, Ankara'da 823 bin 936, İzmir'de ise 670 bin 550 olarak kayıtlara geçti.
BAKAN KOCA TEŞEKKÜR ETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak, "Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor" dedi.
SON DAKİKA TÜRK DOKTOR KORONAVİRÜSTE YENİ RİSK GRUBU KEŞFETTİ
Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yüksel Peker öncülüğünde bir araştırma yapıldı. Annals of the American Thoraci Society dergisinde yayınlanan çalışmada koronavirüste yeni bir risk grubunun keşfedildiği ve bu grupta hastalığın daha ağır seyrettiği açıklandı.
KRİTİK VERİ: UYKU APNESİ RİSKİ KOVİD RİSKİNİ BÜYÜTÜYOR
Prof. Dr. Yüksel Peker ve ekibinin yaptığı çaılmada uyku apnesi riski olanların Covid-19 hastalığına yakalanması durumunda klinik seyrin daha ağır olduğu gözlendi.
ŞİDDETLİ HORLAMA...
Dünyada milyonlarca insana bulaşan ve can alan koronavirüs salgınında hastalığın seyrini etkileyen faktörler arasında; ileri yaş, erkek cinsiyet, obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi faktörlerin ve ek hastalıkların olduğu bilinmekteydi.
KLİNİK SEYİRLER DAHA AĞIR
Koç Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Yüksel Peker'in öncülüğünde yapılan ve Annals of the American Thoraci Society dergisinde yeni yayınlanan çok merkezli bir çalışmada; şiddetli horlama ve yüksek uyku apnesi riski olanların Covid-19 hastalığına yakalanmaları durumunda klinik seyrin daha ağır olduğu gözlendi.
320 HASTADA ARAŞTIRMA YAPILDI
Toplam 320 hastanın katıldığı çalışmada; 10 Mart-22 Haziran 2020 tarihleri arasında Covid-19 tanısı alan hastalar, uyku apnesi riski açısından klinikte sıklıkla kullanılan bir anket doldurdu ve hastaların durumu bir ay boyunca takip edildi.
İŞTE O RAHATSIZLIKLAR
Horlama sıklığı ve şiddeti, nefes durmaları, gündüz yorgunluk ya da uyku hali, eşlik eden obezite ya da yüksek tansiyon durumlarının değerlendirildiği ankete göre toplam 121 hastada (yüzde 38) uyku apnesi olasılığı yüksek bulundu.
ORAN YÜZDE 22 İDİ
Covid-19 seyrini etkileyen obezite ve yüksek tansiyon soruları çıkarıldığında bu oran yüzde 22'ydi. Hastaların klinik seyrinde uyku apnesi olasılığı yüksek olanlarda düşük olasılıklı olanlara göre klinik kötüleşme riski 1.5 kat, oksijen ihtiyacı da 2 kat daha yüksek bulundu.
YOĞUN BAKIM RİSKİ YÜKSELİYOR
Anket sorularında özellikle şiddetli horlaması olanların iyileşmesinde gecikme, kötüleşme, hastaneye yatırılma, oksijen ve yoğun bakım ihtiyacı riskinin yüksek olduğu gözlendi.
Bu risk, yaş, cinsiyet, obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi bilinen faktörlerden istatiksel olarak bağımsızdı.
UYKU APNESİ TANISI NASIL KONULUYOR?
Uyku apnesinden şüphelenilen durumda gece uyku testi yapılmaktadır. Bu testler genelde hastanede uyku laboratuvarında uyku evrelerinin, solunum ve kalp fonskiyonlarının sensör ve elektrotlarla kaydedilmesiyle, uyku teknisyeni gözetiminde gerçekleşmektedir.
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