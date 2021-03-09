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Darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
|09 Mart 2021 09:36
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Mustafa Ümit Tekmanlı'nın (41) ölümüne sebep oldukları ileri sürülen U.K, O.İ, S.K, C.E. ve K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan O.İ. ve S.K. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. U.K, C.E. ile K.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mustafa Ümit Tekmanlı'nın, 7 Mart'ta aralarında borç meselesi bulunan kişilerce darbedilip özel bir hastane önüne bırakıldığı iddia edilmişti. Tekmanlı, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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