Altında gözler ABD'deki Temsilciler Meclisi'nde
|09 Mart 2021 09:37
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise Başkan Biden'in 1,9 trilyon dolarlık salgın yardım paketinin enflasyona neden olacak kadar büyük olduğu konusundaki endişeleri reddederek, "Bunun olabileceğini gerçekten düşünmüyorum. Zira pandemi öncesi enflasyon çok yüksek değil çok düşüktü" dedi.
Ons altın fiyatı
Altın fiyatları, 2021'in ilk 2 ayını kayıpla kapattıktan sonra Mart ayı başından bu yana yüzde 2,62 değer kaybetti. Dünya Altın Konseyi ise altının şu an emtia enflasyonundan dolayı düşük bir performans sergilediğini ve bunun ardında 36 aylık bir yüksek performans döneminin geleceğini belirtiyor.
Ons altın, yükselen tahvil faizleriyle hafta başından bu yana yüzde 0,73 değer kaybederken salı günü TSİ 08:04'te 1.688 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
TL cinsinden fiyatlanan Gram altın, dolar/TL'nin 24 Şubat'tan bu yana 9'dan fazla yükselmesiyle birlikte küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen değerini koruyabildi. Hafta başından bu yana neredeyse 10 TL yükselen gram altın salı günü 420 TL civarında yatay bir seyir izliyor.
Kaynak: Bloomberg
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