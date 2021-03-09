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Kestiği ağacın parçaları başına düştü, hayatını kaybetti
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, başına kestiği ağacın parçaları düşen kişi hayatını kaybetti.
|09 Mart 2021 09:45
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