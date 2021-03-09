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Kontrollü normalleşmede yeme-içmeye koştuk!

Pandemi gölgesinde kapılarını tekrar açan yeme - içme sektörü ilk hafta müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sektör temsilcileri, "Kurallara birlikte uyalım, tekrar kapanmayalım" uyarısında bulunuyor
 09 Mart 2021 09:46
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Kontrollü normalleşmede yeme-içmeye koştuk!

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: 'Kontrollü normalleşme' kapsamında kapılarını açan yeme - içme sektörü bir haftayı geride bıraktı. Restoran ve kafeler ilk hafta müşterilerin yoğun talebiyle karşılaştı.

Müşterilerin daha bilinçli olması gerektiğine değinen sektör temsilcileri, "Birlikte kurallara uyarak hareket etmeliyiz" uyarısında bulundu.

Sektör temsilcileri, saatlerin biraz daha esnetilmesiyle yoğunluğun da önlenebileceğini ifade ediyor. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, işletmelerin yoğun bir taleple karşılaştığını dile getirdi.

Demirer, "Sektör genelinde 2019'la karşılaştırdığımızda 'Türk Lirası olarak mevcut kurallarla cironun yüzde 25'ini geri kazanırız' diye öngörmüştük. İlk haftanın görüntüsü bunun biraz daha üstünde olduğu yönünde" diye konuştu.

'22.00'ye uzatalım'

Müşterilerin sorumlu davrandığını belirten Demirer, şöyle konuştu:

"Müşterilerin bilinçli tüketici olarak gelmelerini talep ediyoruz. Bütün sorumluluğu işletmelerden beklemek işletmeleri de zorluyor. İşini düzgün yapmayanlar başkasının ekmeğiyle oynuyorlar. Kimsenin buna hakkı yok. İşletmelerin müşteri talep etse bile doğru çizgiden çıkmaması gerekli. Kurallara uyulmaması bizi uzun vadede kayba sürükler."

Saat 19.00 kısıtlamasının biraz esnetilerek yoğunluğun önlenebileceğini kaydeden Demirer, hizmet saatinin 22.00'ye uzatılmasını önerdi.

'Tekrar kapanırsak zor toparlanırız'

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, hep birlikte hareket etmenin önemine değinerek, vatandaş ve işletmelerin kurallara uyması gerektiğine dikkat çekti.

Büyük şehirlerin yeniden kapandığı takdirde sektörün kolay kolay toparlanamayacağını dile getiren Yenice, "İşletmeler zor günler geçirdi. Kredilerin ödenmesi, bunun için de işlerin yerine getirilmesi lazım. Bunları tekrar kapatılan işletmelerle elde edemezsiniz. Bu kapsamda yoğunluklara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

'Akmadı ama damladı...'

İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, cumartesi gününün yoğun geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Akmadı ama damladı diyebiliriz. Oda olarak denetim için görevlendirildik. Denetimlerde işletmelere 'tekrar eskiye dönmeyelim' mesajını vermeyi sürdürüyoruz. Önceki dönemdeki kapanmalar gibi değil artık, işletmelerin büyük bir kısmı da işin ciddiyetinin farkına vardı. Müşteriler esnafı boş bırakılan masalarda oturmak için zorluyor. Toplum bilincinin yaygınlaşması gerekiyor. Bu kapsamda bir kamu spotu yapmak istiyoruz."

AVM'ye giriş arttı, açık alana koşuldu

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, kafe ve restoranların açılmasının AVM'leri de hareketlendirdiğini belirterek, "Uzun zaman sonra cumartesi günleri ilk kez AVM'ler açıldı. Cuma günkü harekete benzer hareket gördük. Foodcourt'lar hareketlendi. Ancak açık alanı olanlar çok talep görürken, kapalı alandakilere talep daha az oldu" dedi.

Sıkı takip ediliyor

Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın da, Zorlu Center'da pandeminin gerektirdiği yüzde 50 kapasite ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasını titizlikte takip ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Restoran bölümümüze ciddi talep geldi. Cumartesi yüzde 50 kuralına uygun olarak açık alandaki her restoran tam doldu. İç taraftaki yemek katımızda da doluluk yüzde 70'lerdeydi. AVM girişimizde de cumartesi günü normal günlere göre yüzde 30'luk artış vardı. Günlük 19 bin olan giriş sayısı 21 bine çıktı. Kurallara uyulmasını sıkı takip ediyoruz. Virüsün yayılmaması için çalışıyoruz. AVM ve restoranlar bir daha kapatılırsa herkes için çok zor olur."
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