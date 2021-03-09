Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yatırılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.
|09 Mart 2021 10:15
|+Aa- Yazdır
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.
Selçuk, yazılı açıklamasında, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını hatırlattı.
Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yemekhane kavgası iş kazası sayılıyor
06 Mart 2021 08:42
|Verilen teşviklerle 26 bin 135 kişi istihdam edilecek
03 Mart 2021 09:04
|Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Mart'ta
03 Mart 2021 07:58
|BES'te yeni düzenlemeler
01 Mart 2021 09:51
|SGK geri ödemesi kapsamında 'gebelik öncesi tanı uygulaması' başlatılacak
26 Şubat 2021 12:01
|İşverenlere öğle yemeği giderinde yüzde 100'e varan vergi tasarrufu
24 Şubat 2021 09:59
|31 Mart'a kadar gelir testi yaptıran kazançlı çıkacak
22 Şubat 2021 09:51
|Sigortalı çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 50 geriledi
22 Şubat 2021 08:52
|Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık
20 Şubat 2021 10:28
|Bakanlık 'Çocuklar Güvende Programı' ile 55 bin 700 çocuğu izledi
19 Şubat 2021 10:30