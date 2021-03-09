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Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.
 09 Mart 2021 10:15
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Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yatırılacak

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını hatırlattı.

Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını ifade etti.

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