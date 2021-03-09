Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina önlemleri uygulanacak.
|09 Mart 2021 10:16
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