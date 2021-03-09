18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi
|09 Mart 2021 10:17
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, 7 Mart'ta ülke genelinde 55 bin 989 personelle yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 3 bin 617 işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 işletme ve kişiye para cezası uygulandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla başlatılan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.
Bu kapsamda 7 Mart'ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisler denetlendi. 4 bin 423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katıldığı denetimlerde, 14 bin 176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.
- 18 bin 547 tesis kontrol edildi
Gün boyu süren denetimlerde, 18 bin 547 iş yeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), 1822 semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi.
Denetimler sonucunda tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye ise idari para cezası uygulandı.
Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edildi ve 2 iş yeri kapatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
09 Mart 2021 10:16
|Polisten kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalına saklanırken yakalandı
09 Mart 2021 09:44
|Köpeğe ilaç yazmayan aile hekimlerine soruşturma
09 Mart 2021 08:01
|Helikopter kazasında her şey 11 dakika içinde olmuş
08 Mart 2021 18:52
|Emniyet müdüründen, kadın polislere 1 günlük idari izin
08 Mart 2021 18:31
|Hazine'den İzmir'e dış kredi onayı
08 Mart 2021 17:38
|Sağlık Bakanlığı, bir unvan için yer değişikliği kurası yayımladı
08 Mart 2021 17:27
|'Çok yüksek riskli' ilde yeni karar: İndirim kampanyası yapılmayacak
08 Mart 2021 17:16
|İçişleri yeni modelin ilk denetim sonuçlarını açıkladı
08 Mart 2021 17:13
|Kapsam dışı öğrencilere yüz yüze eğitim veren özel okullara inceleme
08 Mart 2021 17:11