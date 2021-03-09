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18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi

Ülke genelinde 7 Mart'ta 55 bin 989 personelin katılımıyla yapılan tematik denetimlerde, 18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi- 3 bin 617 işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı
 09 Mart 2021 10:17
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18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi

İçişleri Bakanlığı, 7 Mart'ta ülke genelinde 55 bin 989 personelle yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 3 bin 617 işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 işletme ve kişiye para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla başlatılan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Mart'ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisler denetlendi. 4 bin 423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katıldığı denetimlerde, 14 bin 176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.

- 18 bin 547 tesis kontrol edildi

Gün boyu süren denetimlerde, 18 bin 547 iş yeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), 1822 semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi.

Denetimler sonucunda tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edildi ve 2 iş yeri kapatıldı.
Anadolu Ajansı
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