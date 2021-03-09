Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Bitlis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
|09 Mart 2021 10:20
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Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda büfe/ankesör araması yapan, ByLock kullandığı tespit edilen ve mahrem yapılanmada yer alan şüphelilere yönelik Bitlis, İstanbul ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Bitlis merkezde 2, İstanbul ve Mardin'de 1'er şüpheli gözaltına alındı.
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