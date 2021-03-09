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FIFA'dan Luyindama için Galatasaray'a 736 bin euro!

Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sakatlanan Luyindama için FIFA'dan 736 bin 193 euro ödeneceğini açıkladı..
 09 Mart 2021 10:45
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FIFA'dan Luyindama için Galatasaray'a 736 bin euro!

Galatasaray, geçen sezon sakatlık geçiren ve bir süre sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın 736 bin 193 Euro ödeyeceğini duyurdu.
Memurlar.Net
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