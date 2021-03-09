FIFA'dan Luyindama için Galatasaray'a 736 bin euro!
Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sakatlanan Luyindama için FIFA'dan 736 bin 193 euro ödeneceğini açıkladı..
|09 Mart 2021 10:45
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Galatasaray, geçen sezon sakatlık geçiren ve bir süre sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın 736 bin 193 Euro ödeyeceğini duyurdu.
FIFA, Luyindama'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek pic.twitter.com/RJFB3F7UHkGalatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 9, 2021
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