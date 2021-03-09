İzinsiz kazıda bulunan Bizans dönemine ait mezar odası koruma altına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde izinsiz kazıda ortaya çıkan Bizans dönemine ait mezar odası koruma altına alındı.
|09 Mart 2021 10:55
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kale Mahallesi'nde izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kazı yapılan alanın, Bizans dönemindeki bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odası olduğu belirlendi.
Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.
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