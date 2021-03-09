1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir elde edildi

Özelleştirme İdaresi, Kovid-19'un etkilerinin yoğun şekilde hissedilmesine rağmen 2020'de elektrik üretim santrali, liman ve taşınmaz başta olmak üzere çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesini tamamladı- Bu yıl özelleştirme kapsam ve programında yer alan elektrik üretim tesisleri, limanlar, yasal metroloji kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri ve taşınmazların özelleştirilmesine devam edilecek
 09 Mart 2021 11:13
+Aa- Yazdır
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir elde edildi

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerinin yoğun şekilde hissedilmesine rağmen çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesi gerçekleştirerek 22 milyon dolarlık gelir sağladı.

AA muhabirinin, ÖİB'nin 2020 Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de çağdaş anlamda özelleştirme uygulamalarına 1986 yılında başlandı. Öncelikle yarım kalmış tesislerin, küçük ölçekli işletmelerin ve bazı büyük fabrikaların satışı ile çeşitli halka arz uygulamaları gerçekleştirildi. Daha sonraki dönemde hızlanan ve kararlılıkla sürdürülen özelleştirme uygulamalarıyla petrol rafinerisi, tekstil, petrokimya, çimento, yem sanayisi, demir çelik, tütün ve alkol, elektrik dağıtım gibi sektörlerde özelleştirme uygulamaları yapıldı ve devlet bu alanlarda işletmecilikten çekildi.

1986-2020 döneminde idare tarafından gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 70,4 milyar doları buldu.

İdare, 2020 yılı içinde Kovid-19 salgınının etkileri yoğun şekilde hissedilmesine karşın 2 elektrik üretim santrali, 1 liman ve muhtelif sayıdaki taşınmaz olmak üzere çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesini tamamladı. Geçen yılın son çeyreğinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonrası ihale işlemleri tamamlanan bir kısım varlıklar alıcılarına devredildi.

Geçen yıl özelleştirme uygulamalarından yaklaşık 22 milyon dolar gelir elde edildi. Geçmiş yıl taksitleriyle birlikte özelleştirmeden 2020'de sağlanan gelir 677 milyon doları buldu. Hazineye yapılan transfer tutarı ise aynı dönemde 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl da özelleştirme kapsam ve programında yer alan elektrik üretim tesisleri, limanlar, yasal metroloji kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri ve taşınmazların özelleştirilmesine devam edilecek.

Özelleştirme uygulamalarında uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde ve belirlenmiş bir program dahilinde halka arz dahil yeni ve alternatif modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecek.

- 13 santral için hazırlık yapılıyor

Enerji özelleştirmeleri kapsamında, geçen yıl kurulu güç toplamı 4,6 megavat olan Ahiköy-1 ve Ahiköy-2 hidroelektrik santrallerinin ihale süreci tamamlandı. Bu özelleştirmelerden 11 milyon lira özelleştirme geliri elde edilecek.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan toplam 625 megavatlık 13 hidroelektrik santrali için ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı kararları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Gebze Dilovası Doğal Gaz Santrali ile İstanbul'daki Esenyurt Doğal Gaz Santrali'nin özelleştirilmelerine ilişkin hazırlık çalışmaları sürüyor.

- Liman özelleştirmeleri yapılacak

Liman özelleştirmeleri kapsamında ise Güllük Limanı'nın 45 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri Kasım 2020'de tamamlandı. İhale sonucuna ilişkin onay süreci devam ediyor.

Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası'nın özelleştirilmesine ilişkin hazırlık çalışmaları da sürdürülüyor. Özelleştirme sürecinin bu yıl içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın imar planlarına ilişkin dava süreçleri tamamlandı, özelleştirme sürecinin bu yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

Gökçeada Kuzu Limanı'nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalede hazırlık süreci devam ederken, özelleştirme işlemlerinin bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pandemi nedeniyle işleri azalınca servis araçları satışa çıktı
17 Şubat 2021 10:52		 17 yılda özelleştirme geliri ile yatırım tutarı kıyaslaması
12 Şubat 2021 13:28
Foça Tatil Köyü 49 yıllığına özelleştirilecek
11 Şubat 2021 21:59		 THY'den yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli kampanya
11 Şubat 2021 13:02
İstanbul'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı
28 Ocak 2021 19:45		 Yeni iş kapısı: Eve teslim
03 Aralık 2020 09:43
Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi
02 Ekim 2019 09:28		 Milyarlarca TL'lik kaynak içeride kalacak
30 Eylül 2019 09:10
Tank Palet Fabrikası, askeri iştirak ASFAT AŞ'ye geçti
17 Eylül 2019 17:35		 'Fabrika kapatılmıyor, daha büyük hedeflere doğru yönlendiriliyor'
09 Ocak 2019 12:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Bir ilimizde işyerlerine girerken HES kodu sorgulaması yapılacak12:41 - Kovid aşısı kadınlara daha çok yan etki oluşturmuş12:36 - Yerli hava savunma sistemi en uzak menzilden hedefi vurdu12:30 - 'Son 4 yılda PKK'nın silahlı terörist sayısı yüzde 83 oranında azalmıştır'12:29 - SGK'dan ihraç olanlara yönelik alınan ilave tedbirlere dair açıklama!
12:29 - Cumhurbaşkanlığının 'Staj Seferbirliği'ne şu ana kadar 55 binden fazla öğrenci başvurdu12:23 - Bursa'da bir kadının sokakta darbedilmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı12:22 - Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı için arama çalışması sürüyor12:10 - Veteriner hekimlerden kurumlar arasında 'sinerji' oluşturulması çağrısı12:05 - Dolar gün ortasında düşüşe geçti12:02 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu dahil 11 gözaltı
12:00 - Hemen başvurun, adresinize gelsin12:00 - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi11:59 - EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin11:58 - Uzmanından 'delirten hastalığı diş ağrısıyla karıştırmayın' uyarısı11:47 - 10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş
11:45 - 'Nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma yasağı' yıl sonuna kadar uzatılsın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin
'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'
'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
Yeniden kapanma perişan eder: Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor
Anadolujet'ten yüzde 30 indirimli uçak bileti
Altay tankının motoru için anlaşma sağlandı
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü değişti
Kısıtlamayı ihlal edip, işlem yapan bekçiye kafa attı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkan şoray 1
seslendirme sanatçılarımızın başarısı 1
Gönül Dağı dizisi 2
rüzgar esti hamile kaldım diyen kadın 9
lahana dolması 4
Çanakkale 1
Artık bir yetişkin olduğunu fark ettiğin anlar 4
uyuyamama nedenleri 3
iltifat 2
Yapay et 3
SON İLANLAR
Ukrayna hükümeti burs duyurusu
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam