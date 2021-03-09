Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

BALIKESİR

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Hodul Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hodul'da bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının yarın saat 11.00'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Karasuçam köyünde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.

Karara göre 14 gün sürecek karantina dolayısıyla jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.

ADIYAMAN

Kahta Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, bölgedeki Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine Erikdere köyünde karantina uygulamasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemize bağlı Erikli köyü Aktoprak mezrasında, Kovid-19 vakalarının artması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması, mezranın bulunduğu konum ve köye geliş gidişlerin yoğun olması nedeniyle 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarınca gerekli tedbirlerin alınmasına, köy okulunun karantina boyunca faaliyetlerinin ve eğitim öğretim çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 57 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 57 evde karantina uygulamasına başlandı.

Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.