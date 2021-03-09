Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütlerine son bir yılda ağır darbe vuruldu

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde son bir yılda 4'ü ölü 711 teröristin etkisiz hale getirildiği, 71 terör saldırısı girişiminin engellendiği bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın kısa süre içinde başarılı bir şekilde tamamlandığı hatırlatıldı.

Harekatın hemen ardından hayatın normalleştirilmesi, güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik başlatılan ve kesintisiz devem eden çalışmaların meyvesini vermeye başladığı vurgulanan açıklamada, eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım, ticaret ve belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda büyük iyileşmeler sağlandığına dikkati çekildi.

- Rasulayn ve Tel Abyad'ın güvenliğini yerel kolluk kuvvetleri sağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu (SMD) ile gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından, Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından danışmanlık hizmeti verilmek suretiyle yerel kolluk teşkilatı kurulmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, "Rasulayn ve Tel Abyad şehir merkezlerinin emniyet-asayiş hizmetleri bu birimler tarafından devralınmış, diğer yerleşim yerlerinde devir işlemlerine devam edilmektedir. Harekat bölgesine dışarıdan terörist sızmalarını engellemeye dönük Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve SMO'nun faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinden oluşan Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin terör unsurlarından temizlendiğinin altı çizildi.

- Tel Abyad'da 21, Rasulayn'da 303 tünel kullanılmaz hale getirildi

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerel kolluk birimleri ile MİT Başkanlığı ve SMO unsurlarının eş güdüm içinde bölgede yürüttükleri müşterek operasyonlar sonucunda, bir yıl içinde Tel Abyad'da 1'i ölü 349'u sağ toplam 350 PKK/YPG'li ve 126 sağ DEAŞ'lı, Rasulayn'da ise 3'ü ölü, 221'i sağ toplam 224 PKK/YPG'li ve 11 sağ DEAŞ'lı olmak üzere toplamda 711 terörist etkisiz hale getirildi.

Tel Abyad'da uzunluğu 150 metre ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi, 10 sığınak, biri 2 kilometre uzunluğunda, 2,50 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde betonarme tünel olmak üzere 21 tünel, Rasulayn ilçesinde de toplam 27 kilometre uzunluğunda 303 tünel tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir."

- Ele geçirilen patlayıcı, silah ve mühimmatlar

"Operasyonlarda, bugüne kadar YPG/PKK terör örgütü tarafından bölgedeki yerel güvenlik birimleri ve masum sivil halkı hedef alan 71 terör saldırı girişimi engellenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin terör unsurlarından temizlenmesi için yürütülen operasyonlarda Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından EYP imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen bina patlayıcılardan arındırılırken, bu kapsamda bölgede yürütülen çalışmalarda toplamda284 EYP, 1217 kilogram patlayıcı madde, 217 EYP kapsülü, 19 roketatar silah, 49 roketatar mühimmatı, 158 havan mermisi, 13 top mühimmat, 67 anti-personel mayını, 113 el bombası, 36 uzun namlulu silah, 15 av tüfeği, 26 bin 642 adet fişek, 31 askeri mühimmat, 7 tabanca ve 1130 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek olası terör eylemlerinin önüne geçildi."