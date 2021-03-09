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EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğuna işaret ederek, ucuz olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.
 09 Mart 2021 11:59
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EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin

Geçen hafta bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit ederek söz konusu şirketler hakkında inceleme başlatan EPDK, akaryakıt alırken dikkat edilmesi gereken hususları, hazırladığı infografikle kamuoyuna duyurdu.

EPDK'nin "Akaryakıt alırken dikkat" konulu infografiğinde, akaryakıtın kalitesinin her lisanslı bayide aynı olması ve tüm istasyonlarda standartlara uygun olma zorunluluğu bulunduğuna işaret edilerek, lisanslı bayilerde satılan akaryakıtın kalitesinin şehirlere göre değişiklik göstermediği vurgulandı.

Akaryakıtı 1 kuruş daha ucuza almanın ekonomiye 300 milyon lira katkı sağlayacağına dikkat çekilerek, "markayı değil ucuz olanı tercih edin" tavsiyesine yer verildi.

- Avrupa'nın en kaliteli yakıtı Türkiye'de

İnfografiğe göre, Avrupa'nın en kaliteli akaryakıtı Türkiye'de bulunuyor. Bayiler arasındaki fiyat farkı akaryakıt kalitesine değil, rekabet koşulları, maliyet yapıları ve ticaret hacmine göre değişiklik gösterebiliyor.

İstasyondan alınan akaryakıt sebebiyle oluşan zararın bayi tarafından karşılanması gerekiyor. Yapılacak başvurunun yanıtsız kalması halinde EPDK'ye zarara ilişkin fiş veya faturayla internet üzerinden başvurulabiliyor.

Bu kapsamda, geçen yıl EPDK'ye akaryakıt kalitesine ilişkin 124 şikayet ulaştı. Bu rakam, 195 bin 620 araçta bir şikayete denk geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayı itibarıyla Türkiye'de 24 milyon 256 bin 741 kayıtlı araç bulunuyor.

- "Tüketici mağduriyetine izin vermeyiz"

EPDK, geçen hafta eşel mobil sisteminin devrede olduğu ve fiyatlarda herhangi bir artış olmaması gereken dönemde haksız kar artışıyla gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatmıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eşel mobil sistemi fırsat bilinerek tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayız. EPDK olarak kar oyunlarına izin vermeyiz. Büyük hacimli bütün dağıtım şirketlerinden gerekli bilgileri istedik ve ilk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında hemen inceleme başlattık. Elbette burada incelememizin muhatabı olanlar tüketicilerimizi mağdur eden, sektörümüze zarar veren şirketler olacak. Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzü korumak için kanunla belirlenmiş yetkilerimizi kullanmakta bir an olsun tereddüt etmeyiz. Kar oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız."
Anadolu Ajansı
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