Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
|09 Mart 2021 12:00
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