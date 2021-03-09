Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu dahil 11 gözaltı
MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı
|09 Mart 2021 12:02
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MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı
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