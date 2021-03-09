Üniversitedeki mobbinge 15 bin TL tazminat kararı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Gediz Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyene MYO müdürü tarafından mobbing yapılmıştır.

Öğretim görevlisi, Kütahya İdare Mahkemesine okul müdürü tarafından kendisine ayrımcılık yapıldığı, adaletsiz davranıldığı, görevini yapmaya engel olunduğu, kısa sureli ve görevi dışında işler verildiği, yıllık izin ve eğitim izninin sadece kendisine verilmediği, görev ve yetkilerinin gerekçesiz elinden alındığı, idari ve akademik görevler verilmediği ve kendisinin görevini yapmayan ve iş huzurunu bozan bir kişi olarak gösterildiği bu durumun itibar ve onurunu zedelediği, amirin kendisine hakaret ve küfür içeren davranışlarına maruz kaldığı bu durumun kendisinin fiziksel ve psikolojik yönden olumsuz etkilediği gerekçeleri ile dava açtı.

Aynı Öğretim görevlisi'ne mobbing davası açıldıktan sonra mesaiye saatlerine uymadığı ve bu nedenle eğitim öğretimi aksattığı gerekçesi ile okul müdürü ve diğer çalışan öğretim görevlilerinin yaz döneminde tuttuğu tutanaklar ve tanık ifadeleri ile rektörlük tarafından soruşturma açıldı ve disiplin cezası verildi (kınama bir alt ceza uygulanarak uyarı cezası).

Öğretim görevlisi açmış olduğu mobbing davasında 15.000 TL'lik mobbing davasını kazandı ve davalı idare ağır kusurlu bulundu. Verilen disiplin cezası yerel mahkemece iptal edildi ve davalı idarenin istinaf başvurusu kesin olarak reddedildi. Buna rağmen mobbing yapan meslek yüksekokulu müdürüne hiç bir yaptırım uygulanmadı.