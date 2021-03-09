Veteriner hekimlerden kurumlar arasında 'sinerji' oluşturulması çağrısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kamu-sivil yapılanmasında, üretken, etkin ve uzlaşmacı bir zeminin oluşturulmasını önemli bulduklarını belirterek, "Sektördeki tüm kurum ve kuruluşlarla bir sinerji oluşturulmalı, isabetli planlamalar yapılarak uygulamaya konulmalı." ifadesini kullandı.

Eroğlu, Birliğin 67. kuruluş yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, 9 Mart 1954'te kurulan TVHB'nin veteriner hekimler arasındaki dayanışmayı ve meslek mensuplarının haklarını korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına geliştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyete başladığını bildirdi.

Ali Eroğlu, Birliğin, sorumluluk ve faaliyetleriyle hayvan sağlığı, refahı, ıslahı ile hayvansal üretim, zoonotik hastalıklar, veteriner halk sağlığı, yaban hayatı, çevre sağlığı, gıda güvenliği, biyogüvenlik ve biyoteknoloji gibi konularda veteriner hekimlerin iyi hizmet sunmalarını ilke edindiğini ifade etti.

Kamu-sivil yapılanmasında, üretken, etkin ve uzlaşmacı bir zeminin oluşturulmasını önemli bulduklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sektördeki tüm kurum ve kuruluşlarla bir sinerji oluşturulmalı, isabetli planlamalar yapılarak uygulamaya konulmalı. 67. yıl vesilesiyle kuruluşundan bugüne kadar TVHB Merkez Konseyi ve odalarımızın başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve diğer organlarında görev yapan meslektaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yaşanan bu zorlu süreçte de veteriner hekimlik hizmetlerini aksatmadan yürüten meslektaşlarımıza, Kovid-19 yerli ve milli aşı geliştirilmesi projesi kapsamında günlerce laboratuvarlara kapanarak çalışmalarını sürdüren hocalarımıza ve tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum. Yarınların daha güzel yaşanması umuduyla TVHB'nin 67. yaşını kutluyorum."