Yerli hava savunma sistemi en uzak menzilden hedefi vurdu
|09 Mart 2021 12:36
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Başta proje ortakları @aselsan ve @roketsan olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, 'HİSAR-O Hava Savunma
Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha
ederek başarıyla geçti.' ifadelerini kullandı.
HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.#MilliSavunmaHisar🚀#İstiklalveİstikbalimizİçin pic.twitter.com/tQi7Og7aUXIsmail Demir (@IsmailDemirSSB) March 9, 2021
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