Yerli hava savunma sistemi en uzak menzilden hedefi vurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Başta proje ortakları @aselsan ve @roketsan olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, 'HİSAR-O Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti.' ifadelerini kullandı.

