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İnfaz koruma memuru, zimmetten gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kapalı ceza infaz kurumunda görevli infaz koruma memuru, zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı.
|09 Mart 2021 13:12
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görevli S.T'nin, cezaevindeki bir hükümlünün hesabından 4 bin 400 lirayı zimmetine geçirdiğinin tespiti üzerine çalışma başlattı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekibi, infaz koruma memurunu "zimmet" suçlamasıyla gözaltına aldı.
S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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