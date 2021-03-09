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İnfaz koruma memuru, zimmetten gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kapalı ceza infaz kurumunda görevli infaz koruma memuru, zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı.
 09 Mart 2021 13:12
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İnfaz koruma memuru, zimmetten gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görevli S.T'nin, cezaevindeki bir hükümlünün hesabından 4 bin 400 lirayı zimmetine geçirdiğinin tespiti üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekibi, infaz koruma memurunu "zimmet" suçlamasıyla gözaltına aldı.

S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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