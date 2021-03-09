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Selahattin Demirtaş Pervin Buldan'ı yalanladı!

Selahattin Demirtaş, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın "Çözüm sürecinde bize vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz" sözlerini yalanladı. Demirtaş, 'Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yok" dedi.
 09 Mart 2021 13:35
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Selahattin Demirtaş Pervin Buldan'ı yalanladı!

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin eski Genel başkanı Selahattin Demirtaş, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlarken HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çözüm süreciyle ilgili iddialarını yalanladı. İYİ Parti'nin bazı yöneticilerini faşizanlıkla suçladı.

İYİ Partili bazı isimlerin faşizan söylemleri diyaloğu zehirliyor...

HDP ile İYİ Parti arasında "demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulmasını" öneren Demirtaş, "İYİ Partili bazı siyasetçilerin faşizan söylemlerinin diyalog ve çözüm zeminini tahrip ettiğini" söyledi. HDP'nin eski lideri, parti kapatma tartışmalarıyla ilgili olaraksa "Herkes şundan emin olsun ki kapanan HDP olmaz" dedi.

'Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yok'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde iktidara seslenerek, "Çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka açıklayacağız. Bize vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz" dedi. Demirtaş, Buldan'ın bu iddiasını yalanladı. "Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yoktur. Vaat edilen ve edilmeyen her şey kamuoyunun bilgisi dahilindedir" diyen Demirtaş şunları ekledi:

Pervin Buldan asıl kastettiği şeyi kendisi izah eder

"Asıl sorun, AKP'nin kamuoyuna açık vaatte bulunmaması ve adım atmamış olmasıdır. Çözüm süreci ne suça ne de suçlamaya konu olmayacak kadar ciddi, ahlaki ve meşrudur. Sayın Eş Başkanımız da eminim ki gizli bir şantaj unsurundan söz etmiyor. AKP'nin çözüm sürecini sahiplenmeyen, kriminal hale getiren tutumunu eleştiriyor ve bunu teşhir etmekten söz ediyor. Ama gerçekten kast ettiği şeyi, elbette kendisi izah edecektir."

Çözüm süreci tamamen yasal zeminde gerçekleşti

Demirtaş, sürecin tümüyle yasal zeminde gerçekleştiğini de savundu:
"Çözüm süreci tümüyle yasal ve ahlaki zeminde ilerlemiştir. Yöntemi eleştirilebilir ancak meşruiyeti, yasallığı ve ahlakiliği tartışma konusu bile yapılamaz. Çünkü biz, tümüyle iyi niyetle yaklaştık. Ölümleri durdurduk ve sorunun çözümünü çatışma zemini dışına taşımaya gayret ettik."

Yeni parti iddiaları: 'Gündemimde değil'

HDP içinden yeni partiler çıkacağı hatta kendisinin de yeni bir parti kuracağı iddiaları için de Selahattin Demirtaş, "Parti kurmak usul ve esasları yasalarda belirtilmiştir. İsteyen herkes, bu çerçevede dilekçesini hazırlayıp partisini kurabilir. Biz HDP'liyiz ve HDP'yi büyütmeye gayret ediyoruz. Diğer tartışmalar benim gündemimde değil" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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