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Salgında hangi market cirosunu ne kadar artırdı?

Dünya ekonomisi pandemi sürecinden olumsuz etkilenirken marketler cirolarını artıran nadir sektörlerden oldu. Türkiye'de en çok kar eden BİM olurken, Migros ve CarrefourSa da ciro artırdı.
 09 Mart 2021 13:40
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Salgında hangi market cirosunu ne kadar artırdı?

Corona virüsü salgını tüketim alışkanlıklarında ciddi değişimlere neden olurken, bu dönemde vatandaşın harcamalarındaki payı artan yerlerden biri de marketler oldu. Restoran, lokanta ve kafelerin salgın nedeniyle kapalı ya da düşük kapasiteyle çalıştıkları dönemde, evde kalma süreleri ve evde yemek yapma alışkanlığı arttı. Bu dönem, zincir marketlerin bilançolarına da yansıdı. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören ve 2020 yılı finansal raporlarını açıklayan üç marketin rakamlarına yakından baktık.

En çok kar eden BİM

Türkiye'de pazar payı en yüksek zincir market olan BİM, 2020 yılında cirosunu yüzde 38 artırarak ciro artışında ilk sırada yer aldı. 2019 yılında 40,2 milyar TL olan BİM'in cirosu, 2020'de 55,5 milyar TL'ye yükseldi. Bu dönemde BİM'in net karı yüzde 113 artışla 1,2 milyar TL'den 2,6 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin toplam borcu yüzde 53 artışla 10,6 milyar TL'den 16,3 milyar TL'ye çıkarken, öz kaynak karlılığı yüzde 28,9'dan yüzde 36,3'e yükseldi.

Migros'un cirosu 28 milyarı aştı

Migros 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 26 ile, yüzde 14,6'lık tüketici enflasyonunun üzerinde artırdı. 2019'da 22,9 milyar TL olan Migros'un cirosu, 2020'de 28,8 milyar TL'ye yükselirken, şirket 2019 olduğu gibi 2020' de de net zarara imza attı. 2019'da 461 milyon TL olan Migros'un net zararı, 2020'de 403 milyon TL'ye geriledi. Şirketin toplam borcu ise 13,5 milyar TL'den 15,3 milyar TL'ye yükselirken, borç artış oranı yüzde 14 oldu.

CarrefourSa yüzde 24 ciro artışı yakaladı

CarrefourSA da bu dönemde cirosunu yüzde 24 artışla 6,4 milyar TL'den 7,9 milyar TL'ye yükseltti. CarrafourSA da 2019'da olduğu gibi 2020'de de net zarar açıkladı. 2019'da 343 milyon TL olan net zarar, 2020'de 304 milyon TL oldu. Şirketin borcu da yüzde 14 artışla 4 milyar TL'den 4,6 milyar TL'ye yükseldi.

İstihdam da arttı

2020'de üç zincir marketin de istihdamı arttı. BİM istihdam artışında da ilk sırada yer aldı. BİM'in personel sayısı 2019'da 51 bin 765 iken 2020'de 8 bin 898 artışla 60 bin 663'e yükseldi. Bu dönemde Migros'un personel sayısı, 4 bin 924 artışla 38 bin 458'e yükseldi. CarrefourSA'nın personel sayısı da 576 artışla 11 bin 32'ye yükseldi.
Memurlar.Net
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