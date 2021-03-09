Edirne'de FETÖ şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
|09 Mart 2021 13:57
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