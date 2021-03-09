Biden, Savunma Bakanı'nın adını unuttu
|09 Mart 2021 13:58
|+Aa- Yazdır
ABD Başkanı joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyaz Saray'da biraraya geldi.
Biden, kadınların Amerikan ordusuna katkılarını, "Kadınlar savaşçıdır, kadınların ordumuzda görev almaları bizi daha güçlü kılıyor" sözleriyle anlattı.
Biden'ın, Savunma Bakanı'ndan bahsederken ismini unutması ve Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamaması, Amerikan basınının gündeminde yer aldı.
Joe Biden, "Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız" dedi.
2 kadın komutan, ordu komutanlığında görevlendirildi
Biden, yeni bir görevlendirmeye de imza atarak, orgeneralliğe yükselen iki kadın komutanı ordu komutanlıklarının başına getirdi.
Hava Kuvvetleri generallerinden Jacqueline Van Ovost ABD Ordusu Ulaştırma Komutanı, General Laura Richardson ise Güney Komutanı olarak atandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
09 Mart 2021 13:16
|ABD'de aşı olan maske takmayacak
09 Mart 2021 08:26
|ABD, Yunanistan'a 59 saldırı helikopteri ile 350 tank hibe ediyor
09 Mart 2021 08:18
|Akdeniz'de denge yeniden kuruluyor
09 Mart 2021 06:50
|Elon Musk bir haftada 27 milyar dolar kaybetti
08 Mart 2021 22:19
|Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı
08 Mart 2021 15:46
|NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı
08 Mart 2021 09:40
|Papa Franciscus, Erbil'de Aylan bebeğin babasıyla görüştü
08 Mart 2021 08:36
|Pfizer CEO'su, Kovid-19 aşısı olmadığı için İsrail'e gidemedi
07 Mart 2021 22:25
|İsviçre'de peçe yasağı yüzde 52'lik 'evet' oyuyla kabul edildi
07 Mart 2021 21:56