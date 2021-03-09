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Öğrenciler deprem tatbikatı yaparken gerçek depreme yakalandı

Bingöl'de bir okulda yapılan deprem tatbikatına katılan öğrenciler, bu sırada meydana gelen 4 büyüklüğündeki gerçek depremin etkilerini hissetti.
 09 Mart 2021 14:02
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Öğrenciler, tatbikat kapsamında okuldan tahliye edildikleri sırada saat 11.20'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Öğrencilerin tatbikat sırasında meydana gelen depremi yaşadıkları anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nusrettin Uçar, AA muhabirine, tatbikat gereği okulun tahliye edildiği sıralarda gerçek depremi yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerden İlknur Savuş da depremde çok korktuklarını ifade ederek, "Tatbikat yaparken depreme yakalandık, o anda ne yapacağımızı bilemedik. İyi ki AFAD ekipleri geldi ve bize ne yapacağımızı gösterdi." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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