FETÖ operasyonunda dikkat çeken detay: Bu paralar örgüte gidecekti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün hücre evi yapılanmasına yönelik tespitler sonrasında yeni bir operasyonun talimatını vermiş, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.'nın aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri ekiplerinin 30 adrese yaptığı baskınlarda gözaltındaki şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları, örgütün mahrem yapı içerisinde görev aldıkları belirlendi.

Avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilen polis ve astsubayların da gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda paralar ele geçirildi. Polis tarafından hücre evlerinde yapılan aramalarda, 179 bin dolar, 37 bin 500 TL bulundu.

Sorguda itiraf geldi: Yakalanan paralar örgüte gidecekti

Ele geçirilen balya balya paraların ise cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere örgüte toplandığı, örgüt mensuplarının ailelerine yardım yapıldığı değerlendirilirken, gözaltındaki şüpheliler ilk sorgularında buna benzer itiraflarda bulundu.

Öte yandan, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.'nın aralarında bulunduğu 31 kişinin sorguları emniyette devam ediyor. Zanlılar, işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilecek.