1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rektörden uyarı: Antalya'da koronavirüs maalesef tırmanıyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Covid'le ilgili 3 proje yürütüyoruz. Hem aşı, hem ilaç hem de tanıyla ilgili bir kit çalışmamız var. Şu an yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 40, servis doluluk oranımız da yüzde 50. Ama maalesef tırmanıyor" dedi.
 09 Mart 2021 14:10
+Aa- Yazdır
Rektörden uyarı: Antalya'da koronavirüs maalesef tırmanıyor

Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite içerisindeki Kır Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Üniversitenin koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Covid nedeniyle kaybettiğimiz insanlar var. 40- 50 yaşında sapasağlam insanları Covid nedeniyle kaybettik. Gripten 50 yaşında sağlam insanlar ölmüyordu. Covid bir efsane değil. Covid'le ilgili 3 proje yürütüyoruz. Hem aşı, hem ilaç hem de tanıyla ilgili bir kit çalışmamız var. Kayseri bu noktada çok hızlı gidiyor. Bizi mutlu ediyor ve destekliyoruz. İnşallah Kayseri bir aşıyı piyasaya sürecek" dedi.

'Yüksek riskli' iller grubundaki Antalya'da vaka oranlarının arttığını belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, "Doktor ekibimizden Covid nedeniyle kaybımız yok. İnşallah bundan sonra da olmaz. Onlar için biz ve devlet elimizden gelen her şeyi yaptık. Hiç malzemesiz kalmadık. Şu an yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 40, servis doluluk oranımız da yüzde 50. Ama maalesef tırmanıyor" diye konuştu.

Vaka artışının devam etmesi halinde Antalya'nın kırmızı grup içerisinde yer alabileceğini söyleyen Rektör Özkan, "Muhtemelen önlemler biraz daha sıkılaşacaktır. Halkımız vur deyince öldürüyor. Bunların ne kadarı mutasyon ne kadarı eski virüs bilmiyoruz. Çocukları da etkilemeye başladı. Antalya kırmızıya dönebilir. Dönmesin istiyoruz çünkü turizm çok önemli. Turizm kötü geçerse Antalya çok kötü etkilenir" diye konuştu.

Bazı organ nakli ameliyatlarını pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Yüz, kol, rahim nakli konularında talep var. Ancak şimdilik salgın nedeniyle bunları gerçekleştiremiyoruz. Ama böbrek, karaciğer gibi hayati önem taşıyan nakilleri yapıyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mesut Özil'e benzeyen genç, gündem oldu: Onun yerine oynasam kimse anlamaz
09 Mart 2021 14:45		 Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni kesinleşti
09 Mart 2021 14:37
Kovid aşısı kadınlara daha çok yan etki oluşturmuş
09 Mart 2021 12:41		 Yerli hava savunma sistemi en uzak menzilden hedefi vurdu
09 Mart 2021 12:36
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09 Mart 2021 12:00		 İzinsiz kazıda bulunan Bizans dönemine ait mezar odası koruma altına alındı
09 Mart 2021 10:55
Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor
09 Mart 2021 10:42		 İnternetten satın aldığı fırın yerine oyuncağını gönderdiler
09 Mart 2021 10:22
Kontrollü normalleşmede yeme-içmeye koştuk!
09 Mart 2021 09:46		 Koronavirüste yeni risk grubu keşfedildi
09 Mart 2021 09:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:50 - Şehir Üniversitesi çalışanları, Marmara Üniversitesi'nde istihdam edilecek14:47 - İlçede koronavirüs sıfırlandı, kaymakam teşekkür etti14:45 - Mesut Özil'e benzeyen genç, gündem oldu: Onun yerine oynasam kimse anlamaz14:40 - Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde silahlı kavgada 2 kişi öldü14:37 - Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni kesinleşti14:37 - Sıfır otomobil alacaklar dikkat: En ucuzu 121 bin lira
14:30 - 17 yaşındaki kız, su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladı14:27 - Korona tedavisi gören oyuncu Selin Yeninci'den haber var14:26 - FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı14:19 - Belediye başkanının makam koltuğu ve aracı haczedildi14:14 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:10 - Üniversitedeki mobbinge 15 bin TL tazminat kararı
14:10 - Rektörden uyarı: Antalya'da koronavirüs maalesef tırmanıyor14:08 - FETÖ operasyonunda dikkat çeken detay: Bu paralar örgüte gidecekti14:04 - 10 yıldır aynı köye gelen leylek 'Yaren'in eşiyle buluşması canlı yayınlandı14:02 - Öğrenciler deprem tatbikatı yaparken gerçek depreme yakalandı13:59 - Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi
13:58 - Cihangir İslam CHP'ye katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'
'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
Yeniden kapanma perişan eder: Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor
Bir ilimizde işyerlerine girerken HES kodu sorgulaması yapılacak
Altay tankının motoru için anlaşma sağlandı
Anadolujet'ten yüzde 30 indirimli uçak bileti
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
indis 1
sandalet 2
de bağlacı 2
8 mart dünya kadınlar günü 6
cehalet 1
Lityum iyon pilleri 1
mart ayı dert ayı 2
iskemi 1
menem 1
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 3
SON İLANLAR
Ukrayna hükümeti burs duyurusu
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam