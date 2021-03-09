Korona tedavisi gören oyuncu Selin Yeninci'den haber var
|09 Mart 2021 14:27
|+Aa- Yazdır
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Selin Yeninci, 11 gün önce dizi çekimi için bulunduğu Adana'da koronavirüse yakalandı.
Genç oyuncu, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu. Oyuncunun tedavisi hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi:
Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır.
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat'ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle, 8 Mart'ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
09 Mart 2021 09:35
|Ünlü oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
08 Mart 2021 21:43
|Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
07 Mart 2021 17:38
|Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı
07 Mart 2021 16:20
|Gülben Ergen şikayetçi olmuştu; Erhan Çelik hakkında 8 yıla kadar hapis istemi
06 Mart 2021 09:38
|Behzat Ç. geri dönüyor: Senarist koltuğunda Emrah Serbes var
06 Mart 2021 08:53
|Yeşim Salkım'dan 'Sisi' hakkında suç duyurusu
05 Mart 2021 18:04
|Reynmen'e 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame
04 Mart 2021 19:42
|Bir Zamanlar Çukurova'nın saniye'si mutasyonlu virüse yakalandı
03 Mart 2021 16:33
|Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
03 Mart 2021 00:34