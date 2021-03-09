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Korona tedavisi gören oyuncu Selin Yeninci'den haber var

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Selin Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
 09 Mart 2021 14:27
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Korona tedavisi gören oyuncu Selin Yeninci'den haber var

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Selin Yeninci, 11 gün önce dizi çekimi için bulunduğu Adana'da koronavirüse yakalandı.

Genç oyuncu, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu. Oyuncunun tedavisi hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi:

Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat'ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle, 8 Mart'ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz.
NTV
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