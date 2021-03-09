Sıfır otomobil alacaklar dikkat: En ucuzu 121 bin lira

Sıfır otomobil fiyatlarında bazı modellerde gerileme görülse de yüksek fiyatlar yerini koruyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı. Bunun yüzde 54'ünü ise otomobil oluşturuyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre;

Dizel otomobiller liderliklerini sürdürürken sırasıyla benzinli ve LPG'li otomobiller de piyasada yer buluyor.

Dizel otomobiller liderliklerini sürdürürken sırasıyla benzinli ve LPG'li otomobiller de piyasada yer buluyor.

Yenilenen teknolojilerle birlikte hybrid ve elektrikli otomobiller hayatımıza girse de içten yanmalı motora sahip araçlar fiyat açısından daha makul seviyelerde bulunuyor.

En ucuz sıfır otomobil

Sıfır otomobillerin en ucuzu 121 bin 900 liradan başlıyor. Ucuz otomobiller genel olarak benzinli ve manuel viteslerden oluşuyor. Ucuzluk yarışına hybrid olarak ise Uzak Doğu menşeli Suzuki yerleşti.

Ham madde sıkıntısı

Otomotiv sektöründe hammadde sıkıntısı oraya çıkmaya başladı. Çip bulunamaması nedeniyle araç üretimleri sekteye uğrarken elektrikli otomobiller için de lityum problemi ortaya çıktı.

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla araçları için nikel madenine ortak oldu ve bu sorunun önüne geçmek için hamle yapmaya başladı.

Teslim alırken dikkat edin

Sıfır otomobil alırken mutlaka pazarlık edin. Bayilerin bir miktar daha indirim yapma imkanı oluyor. Bunun dışında otomobile ekstra olarak hediyeler talep edin. Otomobili teslim almadan önce tüm özelliklerini kontrol edin. Stepne, hava pompası, paspas, ilk yardım seti gibi ürünlerin otomobilde olup olmadığını tespit edin.

Tüm bunların yanında otomobilin kaportasını iyice gözden geçirin. Somun ve cıvatalarda oynama, yeniden boyanmış parça olma ihtimalini göz ardı etmeyin. Sonradan tespit edilmesi halinde uzun yıllar süren dava süreçleri ortaya çıkıyor. Mümkünse otomobili iki kişi teslim almaya gidin ve incelemelerinizi böylece daha kolay tamamlayabilirsiniz.

İşte en ucuz sıfır otomobiller