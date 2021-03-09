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Bakan Yardımcısı Işıkgece: Karbon salınımı nedeniyle koyun üretilecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, karbon salınımı nedeniyle büyükbaş yerine koyun üretimi yapılacağını söyledi. Işıkgece, üretim ve tüketimin de teşvik edileceğini belirtti.
 09 Mart 2021 15:08
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Bakan Yardımcısı Işıkgece: Karbon salınımı nedeniyle koyun üretilecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, tarım ve hayvancılık konusunda belirlenen yol haritasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Işıkgece, büyükbaş yerine küçükbaşa yönelmenin daha iyi olacağını ve bunun için önemli projeler geliştirildiğini söyledi.

Büyükbaşta karbon salınımının çok fazla olduğunu savunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, küçükbaşta üretim ve tüketimin desteklenmesinin şart olduğunu savundu.

"YÖNÜMÜZÜ KÜÇÜKBAŞA ÇEVİRMELİYİZ"

Hürriyet'e konuşan Ayşe Ayşin Işıkgece, "Belirlediğimiz ana projelerimiz var. Örneğin koyunculuk. 2023 yılına kadar kişi başı bir koyun olması için çalışma yapıyoruz. Şu anda 55 milyon koyun var. Koyun, Türkiye'nin hem coğrafi yapısına hem yem yapısına çok uygun. Bugün koyun eti birçok eve 'kokuyor diye' girmez. Özellikle şehirlerde. Büyükbaşta tek bir doğum var. Ama küçükbaşta ikili doğumlar, üçlü doğumlar da olabiliyor. Yönümüzü küçükbaş hayvancılığa çevirdiğimizde, tüketim tarafının da desteklemesi şart.

"BÜYÜKBAŞ SAYISINI ARTIRMAYALIM, KARBON SALINIMI ÇOK FAZLA"

Protein kaynakları olarak çok zengin bir ülkeyiz ama çok fazla kırmızı et (büyükbaş ve küçükbaş hayvan) tüketme eğilimindeyiz. Ülkedeki büyükbaş sayısını artırmayalım. Çünkü, kesilme aşamasına kadar ciddi vakit harcanıyor. Yem masrafı yüksek. Kullanılan tonlarca su var. Karbon salınımı çok fazla. Küçükbaş sayımızı artıralım. Destekleri bu yönde verelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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