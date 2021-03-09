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2020 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2020-DİB-MBSTS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
 09 Mart 2021 15:03
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2020 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı

27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2020-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2020-DİB-MBSTS Sonuçları

2020-DİB-MBSTS Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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