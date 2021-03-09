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Pfizer-BioNTech aşısı Brezilya tipi mutasyona karşı da etkili

ABD'li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in korona virüse karşı birlikte geliştirdiği aşının Brezilya tipi mutasyona karşı etkili olduğu açıklandı.
 09 Mart 2021 15:21
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Pfizer-BioNTech aşısı Brezilya tipi mutasyona karşı da etkili

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında üretilen aşıların, giderek yayılmaya devam eden mutasyonlara karşı etkili olup olmadığı tartışılıyor. New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir araştırma sonucuna göre Pfizer-BioNTech aşısının korona virüsün Brezilya mutasyonuna (P.1) karşı etkili olduğu tespit edildi. Pfizer-BioNTech ve Texas Medical Branch Üniversitesi'nden araştırmacıların virüsün P.1 mutasyonuyla aynı başak protein mutasyonlarına sahip bir virüs ürettiği belirtildi. Üretilen virüslerin, klinik denemenin parçası olarak Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunu aldıktan sonra 15 kişiden alınan kan örneklerine karşı test edildiği aktarıldı. Yürütülen çalışmada, kan örneklerinin Brezilya mutasyonunu etkisiz hale getirebildiği tespit edildi.

Bilim insanlarının kandaki antikorların, virüsü nötralize edebildiğini keşfettiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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