Pfizer-BioNTech aşısı Brezilya tipi mutasyona karşı da etkili
|09 Mart 2021 15:21
|+Aa- Yazdır
Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında üretilen aşıların, giderek yayılmaya devam eden mutasyonlara karşı etkili olup olmadığı tartışılıyor. New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir araştırma sonucuna göre Pfizer-BioNTech aşısının korona virüsün Brezilya mutasyonuna (P.1) karşı etkili olduğu tespit edildi. Pfizer-BioNTech ve Texas Medical Branch Üniversitesi'nden araştırmacıların virüsün P.1 mutasyonuyla aynı başak protein mutasyonlarına sahip bir virüs ürettiği belirtildi. Üretilen virüslerin, klinik denemenin parçası olarak Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunu aldıktan sonra 15 kişiden alınan kan örneklerine karşı test edildiği aktarıldı. Yürütülen çalışmada, kan örneklerinin Brezilya mutasyonunu etkisiz hale getirebildiği tespit edildi.
Bilim insanlarının kandaki antikorların, virüsü nötralize edebildiğini keşfettiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İkinci kez koronavirüse yakalanmada 'mutasyon' ihtimali
05 Mart 2021 22:47
|Koronavirüs ile kan grubu arasında dikkat çeken ilişki
04 Mart 2021 17:27
|Üniversiteden 'CoronaVac' araştırması: Tek dozda antikor oluşumu yüzde 77,5
03 Mart 2021 14:53
|Koronayı ağır geçiren hastaların yarısında kalp hasarı tespit edildi
19 Şubat 2021 15:06
|Türk bilim insanları araştırdı: Bu gruptakiler koronayı neden ağır geçiriyor?
02 Şubat 2021 13:46
|'4 aşının testleri OSTİM'deki akredite laboratuvarda yapılıyor'
31 Ocak 2021 14:29
|Korona tedavisinde umut olacak ilaç Türkiye'de üretilecek
27 Ocak 2021 10:57
|Moderna'nın aşısı koronanın yeni türlerine karşı da etkili
25 Ocak 2021 18:36
|Bakan Koca: 6,5 milyon doz aşı pazartesi gelecek
24 Ocak 2021 14:00
|Pfizer'ın aşısında, yüzde 50 koruma, mutasyonlara etkisiz haberi doğru değil
24 Ocak 2021 11:00