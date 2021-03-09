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Öğretmenler, bu proje ile öğrencilerini doğayla buluşturacak

TEMA Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteğiyle hazırlanan eğitim portalında, öğretmenlere rehberlik edecek doğa eğitim içerikleri, çocuklarla uygulanacak etkinlik önerileri, eğitici materyaller, filmler, doğa şarkıları ve çocuk kitapları yer alıyor
 09 Mart 2021 15:58
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Öğretmenler, bu proje ile öğrencilerini doğayla buluşturacak

TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye İş Bankası desteğiyle hazırlanan "Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Portalı" öğretmenlere, öğrencilerini doğayla buluşturabilme imkanı sunacak.

Çocukların "ekolojik okuryazarlık" becerilerini geliştirmek ve onları doğayla buluşturmak isteyen öğretmenler için tasarlanan eğitim portalının tanıtım toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları kapsamında hayata geçirilen portalda, öğretmenlerin faydalanabilecekleri doğa eğitim içerikleri, çocuklarla uygulayabilecekleri etkinlik önerileri, posterler, eğitici materyaller, filmler, doğa şarkıları, çocuk kitapları ve uzman görüşleri yer alıyor.

- "235 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, toplantıda yaptığı konuşmada, doğa ile ilgili farkındalıkların erken yaşta çocuklara kazandırılmasını çok önemsediklerini ve bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bugüne kadar TEMA Vakfı gönüllüsü öğretmenlerin programı uyguladığını aktaran Ataç, Eğitim Portalı ile TEMA Vakfı gönüllüsü olmayan öğretmenlerin de portalı inceleyip, içindeki malzemeyi sınıfta uygulayıp kendilerine raporlamasını hedeflediklerini söyledi.

Ataç, "Bunu başardığımızda, bu sene sonunda 9 bin 750 öğretmenimizin yardımıyla toplam 235 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Çevre ve doğa konusunda duyarlılıkları artacak"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın da doğayı ve çevreyi korumak, tüm canlıların yaşam alanlarına saygı duymak ve doğal varlıkları doğru kullanmak için çocuklara küçük yaşlardan itibaren bu bilinci kazandırmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu açıdan Minik TEMA ve Yavru TEMA eğitim programı kapsamında oluşturulan dijital portalın, diğer tamamlayıcı tüm eğitim materyallerinin saygıdeğer öğretmenlerimizin rehberliğinde çocuklarımızın çevre ve doğa konusundaki duyarlılıklarının artırılmasında önemli katkısı olacağına da inanıyorum."
Anadolu Ajansı
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